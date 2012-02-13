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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۴۴

توسعه یک روبات خرچنگ ویژه جراحی تومور معده

توسعه یک روبات خرچنگ ویژه جراحی تومور معده

محققان سنگاپوری نمونه آزمایشی یک روبات اندوسکوپی به شکل خرچنگ را توسعه داده اند که می تواند در جراحی تومورهای معده که به موقع تشخیص داده شده اند نقش مهمی ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دو پژوهشگر به نامهای "لارنس هو" و "لوئیس فی" از بیمارستان دانشگاه ملی سنگاپور نوعی اندوسکوپی میکروسکوپی شبیه به خرچنگ را ساخته اند که به ابزارهای جراحی مجهز شده است.

پزشکان می توانند این لوازم جراحی را به روش کنترل از راه دور هدایت کنند. این دستگاه می تواند به عنوان یک روش جایگزین عملهای جراحی باز در موارد سرطان معده با تشخیص به موقع به کار رود.

این روبات خرچنگ مانند از راه دهان وارد دستگاه گوارش بیمار می شود و به معده می رسد. در معده، یک میکرو پنس می تواند توده تومور را نگه دارد و یک چاقوی جراحی آن را از بافت سالم جدا کند و همزمان با لخته کردن زخم مانع خونریزی شود.

براساس گزارش CNET، میزان اثربخشی این دستگاه در مواردی که در آن، سرطان معده در فازهای توسعه اولیه تشخیص داده می شوند بسیار بالا است.

این روبات خرچنگ تاکنون در 5 عمل جراحی آزمایشی در هند و هنگ کنگ آزمایش شده است. سرطان معده پس از سرطان ریه دومین عامل مرگ ناشی از سرطان در دنیا است.

کد مطلب 1532413

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