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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۱۵

عیسی زاده در گفتگو با مهر:

حضور مردم در انتخابات همانند راهپیمایی 22 بهمن باشکوه خواهد بود

حضور مردم در انتخابات همانند راهپیمایی 22 بهمن باشکوه خواهد بود

قم - خبرگزاری مهر:‌ مدیر گروه فرهنگنامه‌های مرکز فرهنگ و معارف قرآن دفتر تبلیغات اسلامی تصریح کرد: مردم همانند راهپیمایی 22 بهمن حضوری باشکوه در انتخابات خواهند داشت.

عیسی عیسی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: حضور بی نظیر مردم در راهپیمایی 22 بهمن نشان دهنده این امر بود که نظام با تمام قدرت و قوت به راه خود ادامه خواهد داد.

وی با اشاره به بیداری اسلامی در جهان اسلام که نشأت گرفته از جمهوری اسلامی ایران است افزود: انقلاب ایران همواره به عنوان الگویی جهانی دربین کشورها مطرح شده است.

مدیر گروه فرهنگنامه‌های مرکز فرهنگ و معارف قرآن دفتر تبلیغات اسلامی ادامه داد: از آنجایی که سرنوشت مردم با انتخابات تعیین می‌شود ملت ایران با حضور گسترده در انتخابات همانند حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن پایبندی خود را به جمهوری اسلامی نشان خواهند داد.

وی بیان کرد: افراد شرکت کننده در راهپیمایی 22 بهمن، حضور در همایش ملی را وظیفه شرعی و اخلاقی خود می‌دانستند.

عیسی زاده افزود: ملت ایران همانند حضور باشکوه در راهپیمایی 22 بهمن، شرکت در انتخابات را که نقشی تعیین کننده در سرنوشتشان دارد را نیز وظیفه شرعی و دینی خود می دانند.

وی با اشاره به اینکه تمامی کشورهای همجوار ایران در آرزوی دستیابی به تکامل هستند افزود: تجربه نشان داده است تحریم‌های دشمنان نه تنها ایران را دچار ضعف نمی‌کند بلکه این تحریم‌ها موجب می‌شود ملت ایران جوهر درونی خود را بهتر بشناسند.
 

کد مطلب 1532416

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