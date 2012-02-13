اخذ مجوزهای جدید ارزی از بانک مرکزی برای بانک توسعه تعاون

ماشاء الله عظیمی در گفتگو با مهر از جدیدترین اقدامات صورت گرفته در زمینه اخذ مجوزهای ارزی از بانک مرکزی برای گسترش فعالیت ها در این حوزه خبر داد و گفت: هم اکنون دریافت مجوزهای ارزی از بانک مرکزی در جریان است و مراحل نهایی خود را پشت سر می گذارد.

رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون همچنین در مورد تاسیس شعبه در خارج کشور و یا برنامه ریزی برای انجام همکاری های مشترک با بانک های خارجی نیز اظهار داشت: در حال حاضر در این زمینه ها همکاری هایی را با برخی از کشورها داریم و انجام می شود.

عظیمی ادامه داد: همچنین برخی همکاری ها و اقدامات محدود نیز با بانک های همطراز خارجی صورت می پذیرد. البته ما تنها بانکی هستیم که فقط به بخش مردمی می توانیم تسهیلات پرداخت نماییم.

این مقام مسئول در بخش تعاون کشور، تاکید کرد: به واسطه تعریفی که برای بانک توسعه تعاون صورت گرفته است، مردم مخاطب اصلی و مستقیم بانک محسوب می شوند و ما نمی توانیم به بخش های دولتی تسهیلات دهی کنیم.

وی در این زمینه که آیا در شرایط فعلی بانک به دنبال ایجاد شعبه در کشورهای خارجی نیز است؟ بیان داشت: در این خصوص ما بیشتر به روابط کارگزاری فکر می کنیم.

به گفته عظیمی، ما به دنبال گسترش روابط بین بانکی با بانک های همطراز تعاونی در سایر کشورهای جهان هستیم و از این طریق تلاش می شود تا بتوانیم خدمات و برنامه های خارجی بانک توسعه تعاون را گسترش دهیم.