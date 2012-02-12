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۲۳ بهمن ۱۳۹۰، ۱۹:۲۹

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن تقدیر کرد

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن تقدیر کرد

اراک - خبرگزاری مهر: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی با صدور بیانیه ای از حضور پرشور مردم این استان در راهپیمایی 22 بهمن تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: بار دیگر ایران اسلامی شاهد خلق حماسه ای شور انگیز به یاد سال های پیروزی غرور آفرین انقلاب اسلامی و بهمن ماه خونین 57 بود.

این بیانیه اضافه می کند: در یوم الله 22 بهمن، بزرگ و کوچک، پیر و جوان، حتی کودکان و خردسالان برای تجدید عهدی دیگر با آرمان های امام (ره)، رهبری و شهیدان گلگون کفن انقلاب اسلامی به میعاد گاه های راهپیمایی آمده بودند.
 
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: در این روز حماسه ساز جای جای استان مرکزی همچون سایر نقاط کشور به تجلی گاه حماسه حضور مردم آگاه و فهیم تبدیل شده بود و ملت همیشه سربلند ایران به پاسداشت 33 سالگی انقلاب اسلامی در شکوه اتحاد و اقتدار ملی خروشیدند و یک بار دیگر فریاد آزادی را در جهان طنین انداز کردند.
 
در پایان این بیانیه آمده است: خلق این حماسه عظیم را به پیشگاه مقام معظم رهبری و تمام مردم عزیز ایران تبریک گفته و از حضور با صلابت، آگاهانه و پرشور مردم، دانشجویان، دانش آموزان، طلاب و فرهنگیان، بسیجیان، اصناف و سایر تشکل های فرهنگی و اجتماعی، صنعتگران، ورزشکاران، نیروهای انتظامی و رسانه ملی در مراسم راهپیمایی 22 بهمن تقدیر و تشکر می شود.
کد مطلب 1532425

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