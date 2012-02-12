شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: بار دیگر ایران اسلامی شاهد خلق حماسه ای شور انگیز به یاد سال های پیروزی غرور آفرین انقلاب اسلامی و بهمن ماه خونین 57 بود.

این بیانیه اضافه می کند: در یوم الله 22 بهمن، بزرگ و کوچک، پیر و جوان، حتی کودکان و خردسالان برای تجدید عهدی دیگر با آرمان های امام (ره)، رهبری و شهیدان گلگون کفن انقلاب اسلامی به میعاد گاه های راهپیمایی آمده بودند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: در این روز حماسه ساز جای جای استان مرکزی همچون سایر نقاط کشور به تجلی گاه حماسه حضور مردم آگاه و فهیم تبدیل شده بود و ملت همیشه سربلند ایران به پاسداشت 33 سالگی انقلاب اسلامی در شکوه اتحاد و اقتدار ملی خروشیدند و یک بار دیگر فریاد آزادی را در جهان طنین انداز کردند.

در پایان این بیانیه آمده است: خلق این حماسه عظیم را به پیشگاه مقام معظم رهبری و تمام مردم عزیز ایران تبریک گفته و از حضور با صلابت، آگاهانه و پرشور مردم، دانشجویان، دانش آموزان، طلاب و فرهنگیان، بسیجیان، اصناف و سایر تشکل های فرهنگی و اجتماعی، صنعتگران، ورزشکاران، نیروهای انتظامی و رسانه ملی در مراسم راهپیمایی 22 بهمن تقدیر و تشکر می شود.