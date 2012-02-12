خانه دیجیتال قائم شهر به شهید احمدی روشن تغییر نام یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی عصر یکشنبه در مراسم نامگذاری خانه دیجیتال قائم شهر افزود: حمایت از کانون های فرهنگی و هنری مساجد و راه اندازی خانه دیجیتال در مساجد یکی از اهداف و رسالت های مهم در عرصه فرهنگ و هنر برای ارتقا دانش علمی و پرورش استعدادهای درخشان و غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان مسجدی است.

وی اظهار داشت: یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران، ارتقاء سطح علمی و افزایش سطح فرهنگ و معلومات جوانان و نوجوانان و کسب موفقیت های علمی در سطح جهانی بوده و راه اندازی خانه دیجیتال مسجد الاقصی قائم شهر به نام دانشمند هسته ای شهید مصطفی احمدی روشن در راستای تجلیل از مقام علم و دانش است.

ابراهیمی بیان داشت: تربیت نخبگان در کانون های فرهنگی و هنری مساجد، ارتقا، توجه و اهتمام به امور فرهنگی و دینی مساجد از برکات پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران است.

مسئول کمیته فرهنگی ستاد دهه فجر مازندران تصریح کرد: به برکت پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها سیاست ها و جهت گیری های رژیم پهلوی کنار رفت بلکه مسئولان با اتخاذ سیاست ها و جهت گیری های درست در احیاء مساجد و پرورش جوانان مذهبی، دینی و آگاه نمودن جوانان مبنی بر هماهنگی بین علم و دین و نیز آمیختگی دین با سیاست، گام های مفید و موثری در جهت تربیت جوانان و آینده سازان ایران اسلامی برداشتند.



وی ادامه داد: خودباوری علمی یکی دیگر از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در حوزه دین و مسجد است که این دستاورد هم در حوزه تفکر و اندیشه و هم در عرصه عمل تجلی و بروز یافته زیرا قبل از انقلاب به علت سیاست های غلط رژیم پهلوی بسیاری از جوانان دچار خود کم بینی، احساس حقارت، تقلید محض، غیر اندیشمندانه و کپی برداری از خارجی ها و غربی ها بوند.

ابراهیمی افزود: قبل از انقلاب اسلامی ایران علاوه بر خودباختگی فکری و اندیشه ای، بسیاری از اندیشمندان و جوانان نخبه در حوزه عمل نیز دچار خود کم بینی بودند به خود جرات نمی دادند تا دست به ابتکار و خلاقیت و نوآوری زده و در عرصه علمی و فرهنگی وارد شوند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: زمینه های جذب و شناسائی استعدادهای درخشان و نخبه در کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران فراهم شده و به برکت پیروزی انقلاب اسلامی، روحیه خودباوری در عرصه های علمی، سیاسی، فرهنگی و نظامی تجلی و بروز یافت و تحول چشمگیری در محیط دانشگاهی به وجود آمد و بستر لازم برای جوانان در راستای خودباوری علمی و فرهنگی فراهم شد.