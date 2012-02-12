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۲۳ بهمن ۱۳۹۰، ۱۹:۳۶

ابراهیمی اعلام کرد:

خانه دیجیتال قائم شهر به شهید احمدی روشن تغییر نام یافت

خانه دیجیتال قائم شهر به شهید احمدی روشن تغییر نام یافت

قائم شهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: خانه دیجیتال مسجد الاقصی شهرستان قائم شهر به نام دانشمند هسته ای شهید مصطفی احمدی روشن نامگذاری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی عصر یکشنبه در مراسم نامگذاری خانه دیجیتال قائم شهر افزود: حمایت از کانون های فرهنگی و  هنری مساجد و راه اندازی خانه دیجیتال در مساجد یکی از اهداف و رسالت های مهم در عرصه فرهنگ و هنر برای ارتقا دانش علمی و پرورش استعدادهای درخشان و غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان مسجدی است.

وی اظهار داشت: یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران، ارتقاء سطح علمی و افزایش سطح فرهنگ و معلومات جوانان و نوجوانان و کسب موفقیت های علمی در سطح جهانی بوده و راه اندازی خانه دیجیتال مسجد الاقصی قائم شهر به نام دانشمند هسته ای شهید مصطفی احمدی روشن در راستای تجلیل از مقام علم و دانش است.
 
ابراهیمی بیان داشت: تربیت نخبگان در کانون های فرهنگی و هنری مساجد، ارتقا، توجه و اهتمام به امور فرهنگی و دینی مساجد از برکات پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران است.
 
مسئول کمیته فرهنگی ستاد دهه فجر مازندران تصریح کرد: به برکت پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها سیاست ها و جهت گیری های رژیم پهلوی کنار رفت بلکه مسئولان با اتخاذ سیاست ها و جهت گیری های درست در احیاء مساجد و پرورش جوانان مذهبی، دینی و آگاه نمودن جوانان مبنی بر هماهنگی بین علم و دین و نیز آمیختگی دین با سیاست، گام های مفید و موثری در جهت تربیت جوانان و آینده سازان ایران اسلامی برداشتند.
   
وی ادامه داد: خودباوری علمی یکی دیگر از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در حوزه دین و مسجد است که این دستاورد هم در حوزه تفکر و اندیشه و هم در عرصه عمل تجلی و بروز یافته زیرا قبل از انقلاب به علت سیاست های غلط رژیم پهلوی بسیاری از جوانان دچار خود کم بینی، احساس حقارت، تقلید محض، غیر اندیشمندانه و کپی برداری از خارجی ها و غربی ها بوند.
 
ابراهیمی افزود: قبل از انقلاب اسلامی ایران علاوه بر خودباختگی فکری و اندیشه ای، بسیاری از اندیشمندان و جوانان نخبه در حوزه عمل نیز دچار خود کم بینی بودند به خود جرات نمی دادند تا دست به ابتکار و خلاقیت و نوآوری زده و در عرصه علمی و فرهنگی وارد شوند.
 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: زمینه های جذب و شناسائی استعدادهای درخشان و نخبه در کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران فراهم شده و به برکت پیروزی انقلاب اسلامی، روحیه خودباوری در عرصه های علمی، سیاسی، فرهنگی و نظامی تجلی و بروز یافت و تحول چشمگیری در محیط دانشگاهی به وجود آمد و بستر لازم برای جوانان در راستای خودباوری علمی و فرهنگی فراهم شد. 
کد مطلب 1532429

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