به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه دربردارنده مجموعه یادداشتها و نوشتههای چامسکی از سال 1955 میلادی است.
چامسکی در سال 1955 میلادی به دانشگاه MIT در آمریکا پیوست. او سالیان سال به عنوان استاد دانشکده زبانهای مدرن و زبان شناسی دانشگاه MIT مشغول به کار بود.
از چامسکی به عنوان بنیانگذار زبان شناسی مدرن یاد میشود. او انقلابی در حوزه زبان شناسی به وجود آورد. نظریه معروف وی دستور زایشی است که در دهه ۶۰ میلادی انقلابی در زبانشناسی معاصر ایجاد کرد.
وی همچنین کتابهای متعددی درباره ذهن و مغز و زبان نوشته است. در واقع چامسکی در بررسیهای خود نشان داد که با بررسی نظام زبانی افراد میتوان نتایج روانشناختی به دست آورد.
او معتقد است اصول و خصوصیات زبان در انسان ذاتی و به طور ارثی برنامهریزی شده است و محیط پیرامون کودک تنها نقش محرک را برای یادگیری زبان مادری ایفا میکند.
کودک مجموعه محدودی از اطلاعات را از محیط زبانی خویش میگیرد و خود قادر است ترکیبات جدیدی بسازد. نظریهپردازان پیشتر معتقد بودند زبان مادری تنها از راه شنیدن گفتار اطرافیان و به صورت اکتسابی وارد مغز کودک میشود.
رئیس دانشگاه MIT سوزان هاکفیلد می گوید که یادداشتهای چامسکی در دانشگاه MIT به عنوان منبعی برای نسلهای آینده باقی می ماند. او همچنین در خصوص نگه داشتن آثار چامسکی در این دانشگاه می گوید چامسکی نحوه تفکر و نگرش ما نسبت به زبان شناسی و مکانیسمهای شناختی را عوض کرد.
وی معتقد است نظریات او نه تنها در حوزه زبان شناسی بلکه در حوزه های گوناگون دیگر نیز تأثیرات شگرفی به جای گذاشته است.
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