به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزشی ارتقای توان ذهنی شیرخواران از سوی سازمان بهزیستی استان قم در محل سالن جلسات ساختمان بهزیستی عطاران برگزار شد.



بر اساس این گزارش، در این کارگاه 45 نفر از مربیان و مهدهای کودک ملائک، شکوفه های بهاری، هدی و طوبی شرکت داشتند و مباحث راجع به ارتقای توان ذهنی شیرخواران زیر 2 سال توسط دکتر محمدی، کارشناس پیشگیری از معلولیت های بهزیستی استان قم ارائه شد.



لازم به ذکر است، این کارگاه آموزشی با هدف ارائه آموزش های لازم به مربیان و والدین شیرخواران زیر 2 سال به منظور بالا بردن توانمندی های ذهنی شیرخواران برگزار شد.



دیدار خانواده سرداران شهید استان قم با مددجویان کمیته امداد



همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی جمعی از خانواده های معزز سرداران شهید هشت سال دفاع مقدس به منزل برخی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد رفته و آنان را مورد مرحمت و ملاطفت خود قرار دادند.



بر پایه این گزارش، در این دیدارها که در قالب طرح "دیدار رهبران انقلاب با صاحبان انقلاب" صورت گرفت، پدران بزرگوار سرداران شهید اسماعیل صادقی، شهید اسماعیلیون، شهیدان مظفری زاده و همچنین خواهر مکرمه شهیدان زین الدین از مددجویان تحت پوشش بر نقش به سزای کمیته امداد امام (ره) در مبارزه با محرومیت زدایی و نیل به عدالت اجتماعی به عنوان آرمان انقلاب و شهداء تاکید کردند.



لازم به ذکر است، این دیدارها در معیّت مدیرکل، معاونین و سایر مسئولان کمیته امداد استان قم صورت گرفت.



تاکید بر لزوم توسعه برنامه های فرهنگی در کتابخانه های قم



سومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش خلجستان قم در راستای بررسی راهکارهای توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی در محل بخشداری این بخش برگزار و طی آن بر لزوم توسعه برنامه های فرهنگی در کتابخانه های استان تاکید شد.



بر اساس این گزارش، در این جلسه عباس زینلی، دبیر انجمن کتابخانه ها و رئیس اداره کتابخانه های بخش خلجستان به ارائه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته و در دست اقدام توسط کتابخانه در سال جاری پرداخت و عملکرد را مثبت ارزیابی کرد.



در ادامه غلامرضا رحیمی رشت آبادی، بخشدار و رئیس انجمن کتابخانه های بخش خلجستان بر لزوم توسعه و افزایش برنامه های فرهنگی کتابخانه در سطح بخش تاکید کرد و یکی از راهکارهای جذب مردم به کتابخانه را برگزاری مسابقات و برنامه های فرهنگی برشمرد.



در این جلسه، مقرر شد، برنامه های فرهنگی در قالب برگزاری نمایشگاه کتاب، مسابقات کتابخوانی، مسابقه نقاشی و تقدیر از کتابخوانان نمونه هرچه باشکوه تر برگزار شود، همچنین مقرر شد، شهرداری نسبت به محاسبه و پرداخت الباقی نیم درصد سال 89 کتابخانه اقدام کند.



مردم تغییر محل سکونت خود را به ثبت احوال اطلاع دهند



مدیرکل ثبت احوال استان قم از مردم خواست با تغییر محل سکونت خود درخواست کارت ملی مجدد کنند تا آمار دقیقی در خصوص مهاجرت به دست آید.



ولی‌الله عسکری به اهمیت بالای صدور اسناد هویتی مردم اشاره کرد و بیان داشت: به دلیل حساسیت بالای این امر،‌ کوچکترین اشتباهی ممکن است مشکلات فراوانی به وجود آورد که این موضوع وظیفه کارکنان این سازمان را دو چندان می‌کند.



وی از اصلی‌ترین وظایف ثبت احوال را ثبت رخدادهای چهارگانه حیاتی ولادت، وفات، ازدواج و طلاق دانست و تصریح کرد: مدت زمان کوتاهی است که ثبت آمار مهاجرت در استان، به اطلاعات و آمار این اداره‌کل افزوده شده است.



مدیرکل ثبت احوال قم با بیان اینکه آمار مهاجرت با استفاده از تغییر کد پستی مندرج در کارت‌های ملی به دست می آید، از مردم خواست تغییر محل سکونت خود را به سیله کدپستی از طریق سایت ثبت احوال اطلاع داده و در این صورت کارت ملی جدید برای آنان صادر و تحویل خواهد شد.

