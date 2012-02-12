تردد از محورهای کوهستانی گلستان با زنجیر چرخ ممکن است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اصغر مهری عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: جاده گلستان به خراسان شمالی در محور جنگل گلستان که شب گذشته به دلیل بارش برف و کولاک شدید مسدود شده بود با تلاش عوامل راهداری و پلیس راه بازگشایی شد.

رئیس پلیس راه استان گفت: جاده استان گلستان به خراسان شمالی در محور جنگل گلستان که بدلیل بارش برف و کولاک شدید مسدود شده بود با تلاش عوامل راهداری و پلیس راه بازگشایی و تردد در این محور جریان دارد.

وی همچنین گفت: محور آزادشهر به شاهرود در استان گلستان در گردنه خوش ییلاق نیر که به دلیل کولاک شدید بسته شده بود بازگشایی شد.

رئیس پلیس راه استان گلستان با توصیه به رانندگان از اینکه از سفرهای غیرضروری در اینگونه محورها خودداری کنند از رانندگان خواست از سلامت وسیله خود مطمئن شده و وسایل گرمازا را همراه داشته باشند.

وی همچنین گفت: شماره تلفن 2183159ـ0171 نیز پاسخگوی رانندگان به منظور اطلاع از وضعیت راههای استان اعلام می شود.

گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.