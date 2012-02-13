مخابرات قم رتبه نخست کشور در کیفیت ارتباطات را کسب کرد

محمد رضا زهره وند در گفتگو با خبرنگار مهر، با مقایسه حوزه مخابرات امروز با قبل از انقلاب افزود: بعد از گذشت 33 سال از پیروزی شکوه‌مند انقلاب اسلامی، تلاش‌های فراوانی در حوزه مخابرات و ارتباطات صورت گرفته است.



وی با بیان اینکه مخابرات استان قم برای سومین سال پیاپی از نظر کیفیت ارتباطات رتبه نخست را در کشور کسب کرده است گفت: اکنون در سطح استان بالغ بر 425 هزار تلفن ثابت فعال است، که این تعداد در سال 1357 به حدود 7 هزار تلفن می‌رسید.



مدیر عامل شرکت مخابرات قم در ادامه با بیان اینکه شرکت ارتباطات سیار بعد از انقلاب اسلامی و از سال 1374 رشد خودش را آغاز کرده است، بیان داشت: در حال حاضر 900 هزار تلفن همراه اول بدون در نظر گرفتن اپراتور‌های دیگر در استان قم واگذار شده که از این تعداد حدود 825 هزار شماره مشغول به کار است.



زهره وند به رشد ارتباط مخابراتی در روستا‌های استان نیز اشاره کرد، و با اعلام اینکه هم اکنون تعداد 192 روستا در استان قم دارای ارتباط مخابراتی هستند گفت: تعداد روستا‌های دارای تلفن ثابت به 168 روستا می‌رسد.