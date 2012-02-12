اولویت اول جهادگران وحدت برای حضور حداکثری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ائتلاف جهادگران ایران اسلامی وهاب عزیزی ضمن بیان این مطلب افزود:ما با تمامی گروه ها و جریان های وفادار به نظام و انقلاب که برای حضور پر شور مردم در انتخابات تلاش می کنند وحدت داریم.اما در خصوص آرایش لیست های انتخاباتی،شکل و چگونگی حضور در انتخابات ضمن پایبندی به منشور اصولگرایی یک وحدت نسبی نیز با سایر گروه ها به ویژه جبهه متحد اصولگرایان داریم، به عنوان مثال دو نفر از کاندیداهای پیشنهادی ما خانم الهام امین زاده و آقای ابراهیم انصاریان در لیست جبهه متحد قرار گرفته اند.

همچنین شورای مرکزی جهادگران شرایط افراد دیگری را نیز بررسی می کند که در صورت تصویب شورای مرکزی ممکن است یک یا دو نفر دیگر نیز به این افراد اضافه شوند.

