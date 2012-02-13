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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۴۱

عربی در گفتگو با مهر:

صلاحیت 36 نامزد انتخابات مجلس در استان سمنان تایید شد

صلاحیت 36 نامزد انتخابات مجلس در استان سمنان تایید شد

سمنان-خبرگزاری مهر: رئیس هیئت نظارت بر انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان سمنان گفت: از 54 نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی در این استان، شورای نگهبان صلاحیت 36 نفر را تایید و اعلام کرد.

حجت الاسلام حسنعلی عربی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این که، شورای نگهبان صلاحیت 36 نفر از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی را تایید کرده است، افزود: از 21 نامزد احراز و یا تایید صلاحیت نشده توسط هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، شورای نگهبان صلاحیت هفت نفر را تایید کرد.

عربی گفت: صلاحیت 14 نفر نیز به تایید نرسید و دو نفر از داوطلبان انتخابات مجلس انصراف دادند.

وی اظهار داشت: دو نفر از نامزدها نیز بعد از احراز و یا تایید صلاحیت نشدن اعتراض یا شکایتی ارائه نکردند.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان سمنان اظهار داشت: در این مرحله کسانی که صلاحیت آنها توسط هیئت مرکزی نظارت تایید و توسط شورای نگهبان رد و یا احراز نشده است می توانند به شورای نگهبان اعتراض و یا شکایت کنند.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دوازدهم اسفندماه برگزار می شود و نامزدهای تایید صلاحیت شده برای کسب چهار کرسی استان سمنان در مجلس شورای اسلامی به رقابت می پردازند.
 

کد مطلب 1532479

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