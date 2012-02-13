راه اندازی دو دستگاه دیالیز جدید در بیمارستان فاطمیه سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، ذوالفقاری یک شنبه در آئین راه اندازی دستگاه های دیالیز اهدایی به بیمارستان فاطمیه سمنان به خبرنگاران گفت: این دو دستگاه دیالیز با بیش از 500 میلیون ارزش ریالی، از سوی یک خیر به این بیمارستان اهدا شده است.

وی افزود: با اضافه شدن این دو دستگاه دیالیز، تعداد دستگاه های دیالیز این بیمارستان به 14 دستگاه افزایش یافت.

به گفته مدیر بیمارستان فاطمیه سمنان، بخش دیالیز بیمارستان فاطمیه سمنان به 75 بیمار دیالیزی و در سه شیفت کاری خدمات دیالیزی ارائه می دهد.

ذوالفقاری اظهار داشت: به منظور استفاده از روش‌های نوین دیالیز باید هزینه‌ها و اثربخشی آنها در کشور بررسی و ارزیابی شوند و همچنین باید سنجید که تکنولوژی‌های جدید تا چه حد می‌تواند نیازهای کشور را پاسخ دهد.