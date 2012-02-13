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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۴۱

با اهدای یک خیر صورت گرفت/

راه اندازی دو دستگاه دیالیز جدید در بیمارستان فاطمیه سمنان

راه اندازی دو دستگاه دیالیز جدید در بیمارستان فاطمیه سمنان

سمنان-خبرگزاری مهر: مدیر بیمارستان فاطمیه سمنان از کمک و اهدای دو دستگاه دیالیز جدید توسط یک فرد خیر به این بیمارستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ذوالفقاری یک شنبه در آئین راه اندازی دستگاه های دیالیز اهدایی به بیمارستان فاطمیه سمنان به خبرنگاران گفت: این دو دستگاه دیالیز با بیش از 500 میلیون ارزش ریالی، از سوی یک خیر به این بیمارستان اهدا شده است.

وی افزود: با اضافه شدن این دو دستگاه دیالیز، تعداد دستگاه های دیالیز این بیمارستان به 14 دستگاه افزایش یافت.

به گفته مدیر بیمارستان فاطمیه سمنان، بخش دیالیز بیمارستان فاطمیه سمنان به 75 بیمار دیالیزی و در سه شیفت کاری خدمات دیالیزی ارائه می دهد.

ذوالفقاری اظهار داشت: به منظور استفاده از روش‌های نوین دیالیز باید هزینه‌ها و اثربخشی آنها در کشور بررسی و ارزیابی شوند و همچنین باید سنجید که تکنولوژی‌های جدید تا چه حد می‌تواند نیازهای کشور را پاسخ دهد.

کد مطلب 1532484

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