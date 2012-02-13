"اخلاق و مرزهای فلسفه" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اثر برنارد ویلیامز از برجسته ترین فیلسوفان اخلاق معاصر به طرح نظریه و دیدگاه اخلاقی خود می پردازد.
بر این اساس او در این اثر به طرح و بررسی نظریههای اخلاقی کلاسیک و معاصر میپردازد. او در واقع با طرح دیدگاه و نظریه اخلاقی خود نظریه اخلاقی نظریه پردازان اخلاقی جهانی را به جهت دیگری رهنمون می شود.
او در واقع آنها را متوجه مسائل و موضوعاتی چون صدق، راستگویی و معنای زندگی فردی می کند.
او مسائل و موضوعات پیچیده موجود در فلسفه معاصر را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میدهد. او بر این اساس به بررسی و تحلیل موضوعاتی چون نسبی گرایی، بی طرفی و امکان وجود معرفت اخلاقی می پردازد.
برنارد ویلیامز استاد دانشگاههای کمبریج، برکلی و آکسفورد بوده است. آثار او از آثار تأثیرگذار در حوزه فلسفه و اخلاق به شمار می روند.
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