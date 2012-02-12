  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۳ بهمن ۱۳۹۰، ۲۱:۰۲

کشتی جام یاشاردوغو - ترکیه/

پایان کار تیم کشتی آزاد ایران با 6 مدال طلا، نقره و برنز

پایان کار تیم کشتی آزاد ایران با 6 مدال طلا، نقره و برنز

چهلمین دوره رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جام یاشاردوغو شامگاه یکشنبه با کسب یک مدال طلا، یک مدال نقره و چهار مدال برنز توسط تیم ایران به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم منتخب 12 نفره کشتی آزاد ایران در پایان رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جام یاشاردوغو که روزهای 21 تا 23 بهمن ماه و با حضور 16 کشور دنیا در شهر آنکارا ترکیه برگزار شد، صاحب یک مدال طلا توسط جمال میرزایی در وزن 84 کیلوگرم ، یک مدال نقره توسط فردین معصومی در وزن 120 کیلوگرم  وچهار مدال برنز توسط سید احمد محمدی، میثم نصیری، میثم مصطفی جوکار و جابر صادق زاده در وزنهای 60،66، 84 و 120 کیلوگرم شد.

در آخرین روز از چهلمین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام یاشاردوغو، علی‌اصغر عبدالملکی نماینده کشورمان در وزن 96 کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست در دور دوم مقابل ارسلان بیک از روسیه به دلیل رفتار غیر ورزشی (حرکت خشن) پیروز و در مرحله یک چهارم نهایی نیز حریف ترک خود را شکست داده بود در نیمه نهایی برابر شریف شریف‌اف کشتی‌گیر نامدار آذربایجانی در دو تایم و با نتایج 3 بر صفر و 4 بر صفر شکست خورد و از حضور در فینال بازماند.
 
عبدالملکی برای کسب مدال برنز به مصاف فاروق آگویون از ترکیه رفت که در 3 تایم و با نتیجه صفر بر یک، یک بر صفر (کلینچ) و 2 بر 6 مقابل حریف ترک شکست خورد و به مقام پنجمی رقابت‌ها بسنده کرد.
 
امروز یکشنبه همچنین حامد طالبی دیگر نماینده کشورمان در وزن 96 کیلوگرم در دور اول با شکست از حریف ترک خود از دور رقابت‌ها کنار رفته بود. محمد نادری در وزن 66 کیلوگرم نیز امروز نتوانست صاحب مدالی شود.
کد مطلب 1532503

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها