پایان کار تیم کشتی آزاد ایران با 6 مدال طلا، نقره و برنز

به گزارش خبرنگار مهر، تیم منتخب 12 نفره کشتی آزاد ایران در پایان رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جام یاشاردوغو که روزهای 21 تا 23 بهمن ماه و با حضور 16 کشور دنیا در شهر آنکارا ترکیه برگزار شد، صاحب یک مدال طلا توسط جمال میرزایی در وزن 84 کیلوگرم ، یک مدال نقره توسط فردین معصومی در وزن 120 کیلوگرم وچهار مدال برنز توسط سید احمد محمدی، میثم نصیری، میثم مصطفی جوکار و جابر صادق زاده در وزنهای 60،66، 84 و 120 کیلوگرم شد.
در آخرین روز از چهلمین دوره رقابتهای بینالمللی کشتی آزاد جام یاشاردوغو، علیاصغر عبدالملکی نماینده کشورمان در وزن 96 کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست در دور دوم مقابل ارسلان بیک از روسیه به دلیل رفتار غیر ورزشی (حرکت خشن) پیروز و در مرحله یک چهارم نهایی نیز حریف ترک خود را شکست داده بود در نیمه نهایی برابر شریف شریفاف کشتیگیر نامدار آذربایجانی در دو تایم و با نتایج 3 بر صفر و 4 بر صفر شکست خورد و از حضور در فینال بازماند.
عبدالملکی برای کسب مدال برنز به مصاف فاروق آگویون از ترکیه رفت که در 3 تایم و با نتیجه صفر بر یک، یک بر صفر (کلینچ) و 2 بر 6 مقابل حریف ترک شکست خورد و به مقام پنجمی رقابتها بسنده کرد.
امروز یکشنبه همچنین حامد طالبی دیگر نماینده کشورمان در وزن 96 کیلوگرم در دور اول با شکست از حریف ترک خود از دور رقابتها کنار رفته بود. محمد نادری در وزن 66 کیلوگرم نیز امروز نتوانست صاحب مدالی شود.
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