سازهای موسیقی بین المللی فجر در گلستان کوک شد

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره بین المللی همزمان با تهران از روز دوشنبه در گلستان نیز آغاز شد و تالار فخرالدین اسعد گرگانی میزبان هنرمندان جشنواره است.

در این دوره جشنواره 6 اثر موسیقی در بخش استانی در گلستان شرکت دارند که به اجرای برنامه می پردازند.

رئیس اداره هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان گفت: 6 گروه موسیقی در جشنواره بین المللی فجر در استان حضور دارند.

احمد گلچین افزود: نگارستان ایران از روز دوشنبه میزبان گروههای شرکت کننده در بیست و هفتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر است.

وی اظهار داشت: استان گلستان، با میزبانی های بی نظیری که در دهه مبارک فجر امسال از خود به جای گذاشت، فردا نیز سومین رخداد بزرگ بین المللی فجر را در تالار فخرالدین اسعد گرگانی به نظاره می نشیند.

گلچین تاکید کرد: این جشنواره همزمان با تهران‌ در گلستان برگزار می شود.

رئیس اداره هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان به حضور گروههای نیوش به سرپرستی سروش قهرمان لو از تهران، نجوای کتول به سرپرستی محمدرضا برزگر از علی آباد، کمینه به سرپرستی ابراهیم جرجانی از گنبد، هنگام به سرپرستی محمد شریف توکلی از اصفهان، تبری (طالبا) به سرپرستی سید جلال محمدی از غرب گلستان و آوای بلوچ به سرپرستی شیر احمد مزار زایی از گرگان اشاره کرد.

وی افزود: قبل از اجرای هر گروه، تک نوازی توسط اساتید پیشکسوت استان نواخته می شود.



بییست و هفتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر از 24 تا 29 بهمن ماه جاری در گرگان برگزار می شود.

به گزارش مهر، علاوه بر گروههای ذکره شده، روه موسیقی شور انگیز در بیست و هفتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در تهران می نوازد.

گروه موسیقی شور انگیز به سرپرستی محمدرضا ابراهیمی نوازنده نی، آرش ذاکری(تار و سه تار)، پوریا میدانی(عود)، سهیل حسینی(تار)، حنیف اسماعیلی(کمانچه)، سینا سعیدی(تنبک)، فرهاد قلی نژاد(آواز)، وحید لطفی(دف)، صاحب وردان و علیرضا آقایی نژاد(سنتور) از استان گلستان پس ار بررسی توسط هیئت داوران به جشنواره راه یافتند.

استقبال و میزبانی مطلوب گلستانیها در بیست و ششمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر، سبب شد تا این استان بار دیگر شاهد برپایی جشنواره موسیقی فجر باشد.

در جشنواره سال قبل، حضور گروه های‌ مهتاب رو به سرپرستی وصال عرب زاده از تهران، کوئینتت سازهای بادی برنجی از کشور اسلواکی- کر آوازی تهران به سرپرستی میلاد عمرانلو از تهران، گروه موسیقی دولت مرد آزادی به سرپرستی دکتر مجید تکه به همراه بداهه نوازی دردی طریک، گروه موسیقی آوای کتول به سرپرستی سید احمد حسینی و گروه موسیقی محلی به سرپرستی حسین احمدی از استان گلستان رخدادهنری بی نظیری را در گستره بین المللی در این استان رقم زد.

برگزاری جشنواره بین المللی موسیقی می تواند به اعتلا و توسعه موسیقی بویزه موسیقی نواحی و مقامی در گلستان بیانجامد و این هنر را از عززلت و انزوا خارج کند.

به تاکید کارشناسان، توجه به موسیقی مقامی نواحی مختلف کشور یکی از ضروریاتی است که مسئولان فرهنگی و هنری کشور باید به آن توجه کنند.

در عین حال، موسیقی مقامی و نواحی ایران جلوه‌ها و زوایای ناپیموده‌ای را فراروی خود دارد و هر ملتی در بخش عظیمی از فرهنگ دینی و معتقدات خود استفاده از هنر موسیقی مقامی و نواحی را دارد.

موسیقی مقامی، نقل بسیاری از تلخکامی‌ها، جدال و ستیز با طبیعت و شرح و بیان جنگ‌ها و قهرها است و جلوه‌های دینی درموسیقی مقامی خلاصه شده است.

موسیقی نواحی ترکمن، کتول، مینودشت از جمله موسیقی های نواحی و محلی گلستان است که به رغم بی مهری های فراوان به آن، همچنان شنیده می شوند.

به باور کارشناسان حوزه هنر موسیقی اصیل، شنوندگان امروزی گویا فقط اشعار عاشقانه سطحی دوست دارند و برای تغییر این وضعیت نیازمند ظرفیت شناسی موسیقی مقامی و نواحی ایران هستیم، زیرا جذابیت های نهفته بسیاری در این موسیقی هست که اگر در اختیار مخاطب قرار گیرد، قطعا مورد استقبال واقع می شود.

موسیقی محلی استان گلستان به علت ترکیب قومی متفاوت در سه نوع، "موسیقی اقوام و عشایر کرد" که در شمال شرقی استان زندگی می کنند، "موسیقی مردم گرگان" که با ترکیبی با موسیقی مازندران ایجاد شده و "موسیقی مردم ترکمن" پدیدار شده و هنوز هنرمندان چیره دست و نام آشنایی در این دیار کهن وجود دارند که قلبشان برای هنر آبادی و اجدادیشان می تپد.

کم توجهی و حمایت نشدن از موسیقی بومی و محلی درحالی است که موسیقی ملی ریشه در این داشته های اصیلی بومی و محلی دارد و تقویت عناصر و نواهای محلی در تقویت موسیقی ملی ایران نقش بسزایی دارد.

برای اعتلا و پویایی موسیقی اصیل و بومی، حمایت و برنامه ریزی ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده و در غیر این صورت نواهای خوش موسیقی محلی روز به روز بی‌هویت‌تر می‌شوند.