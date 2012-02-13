تیم کشتی آزاد ایران نایب قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جام یاشاردوغوی ترکیه روزهای 21 تا 23 بهمن ماه و با حضور 16 کشور دنیا در شهر آنکارا پایتخت ترکیه برگزار شد و تیم ایران در پایان این مسابقات با کسب 6 مدال و 44 امتیاز نایب قهرمان شد.

بر این اساس ترکیه میزبان که با بیش از 100 کشتی گیر در این رقابتها شرکت کرده بود با 64 امتیاز اول شد و تیمهای آذربایجان و قزاقستان با 40 و 36 امتیاز سوم و چهارم شدند.

تیم ایران که در نخستین تورنمنت تدارکاتی با مسئولیت فنی رسول خادم در این رقابتها شرکت کرده بود، با کسب مدال طلای جمال میرزایی در وزن 84 کیلوگرم، مدال نقره فردین معصومی در وزن 120 کیلوگرم و چهار مدال برنز سید احمد محمدی، میثم نصیری، میثم مصطفی جوکار و جابر صادق زاده در اوزان 60، 66، 84 و 120 کیلوگرم به کار خود پایان دادند. صادق زاده، نصیری و محمدی در نخستین میدان برون مرزی خود در رده ای سنی بزرگسالان در این مسابقات صاحب مدال شدند.

مهران شیخی در 55 کیلوگرم، محمد نادری در 66 کیلوگرم، امیر شریعتی عدل و رضا افضلی در وزن 74 کیلوگرم و اصغر عبدالملکی و حامد طالبی در وزن 96 کیلوگرم نتوانستند در این مسابقات صاحب مدال شوند.