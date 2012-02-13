به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام فدراسیون جهانی تکواندو نهمین دوره رقابتهای قهرمانی نوجوانان جهان چهارم تا هشتم آوریل برابر با 16 تا 20 فروردین ماه به میزبانی مصر در "شرم الشیخ" برگزار خواهد شد.

فدراسیون جهانی با ارسال دعوتنامه این مسابقات از کلیه کشورها خواسته نسبت به ثبت نام نفرات اعزامی خود از طریق اینترنت تا تاریخ 10 مارس (20 اسفندماه) اقدام نمایند.

اما براساس برنامه اعلام شده، مسابقات به مدت 5 روز برگزار می شود که هر روز مبارزات دو وزن مردان و دو وزن بانوان انجام خواهد شد. 16 فروردین ماه در اولین روز این مسابقات رقابتهای اوزان پنجم و دهم انجام خواهد شد.

17 فروردین ماه مبارزات اوزان سوم و هشتم، 18 فروردین ماه رقابتهای دو وزن چهارم و نهم، نوزدهم فروردین ماه مسابقات اوزان اول و ششم و بیستم فروردین ماه در روز پایانی مبارزات دو وزن دوم و هفتم برگزار خواهد شد.

تیم ملی تکواندو ایران که دو سال قبل در هشتمین دوره این مسابقات به میزبانی "تیخوانای" مکزیک با کسب سه مدال طلا، یک نقره و یک برنز برای اولین بار عنوان قهرمانی را از آن خود کرد برای دفاع از این عنوان راهی مصر خواهد شد.

تیم ملی ایران جمعه این هفته برای برپایی یک اردوی 10 روزه راهی بندرعباس خواهد شد و پس از بازگشت به تهران، راهی رقابتهای بین المللی هامبورگ آلمان می شود.

کادر فنی این تیم 17 مارس، هفتم اسفندماه و پس از بازگشت از رقابتهای بین المللی آلمان، ترکیب نهایی را برای حضور در مسابقات جهانی اعلام خواهد کرد.