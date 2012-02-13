به گزارش خبرنگار مهر، حضور 400 جودوکار مرد و 277 جودوکار زن از 97 کشور جهان حکایت از برگزاری رقابتی در اندازه های جهانی دارد. دلیل استقبال از این رقابتها نزدیک شدن به پایان زمان کسب سهمیه المپیک می باشد.

اغلب کشورهایی که سهمیه المپیک کسب نکرده و یا هنوز در برخی اوزان مشکل دارند نیروهای خود را روانه این مسابقات می کنند. مسابقاتی که امتیاز بالایی در رنکینگ جهانی دارد و برای رسیدن به سهمیه المپیک اهمیت بالایی دارد.

در این بین جودوکاران ایرانی که به جز در وزن 100+ کیلوگرم در سایر اوزان توفیق چندانی در کسب سهمیه نداشته اند هنوز در حسرت حضور رقابتهای گزینشی هستند. نمایندگان کشورمان در حالی حضور در اینگونه رقابتها را از دست می دهند که دایره کسب سهمیه المپیک هر روز تنگ تر از روز گذشته می شود.

هر چند جودوکاران کشورمان در این دوره از رقابتها غیبت خواهند داشت ولی یک داور بین المللی از ایران در این مسابقات قضاوت خواهد کرد. علی محمد عزیزی رئیس کمیته داوران فدراسیون جودو از سوی فدراسیون جهانی به دوسلدورف دعوت شده است.

رقابتهای جایزه بزرگ دوسلدورف 29 و 30 بهمن ماه برگزار خواهد شد که جمعی از بهترین های جهان در این مسابقات به روی تاتامی می روند.