اجرای طرح آبیاری هوشمند در باغ جهان نما

شهرزاد رونق زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر طرحی از سوی این سازمان پیگیری می شود که در راستای این طرح باغ جهان نما به صورت پایلوت به صورت هوشمند آبیاری شود.

وی ادامه داد: این سیستم به گونه ای طراحی شده که متناسب با نیاز گیاه و به صورت خودکار آب در اختیار گیاهان قرار گیرد و زمانیکه رطوبت در خاک به میزان لازم رسید عمل آبرسانی غیر فعال می شود.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شیراز عنوان کرد: طی سالهای آینده این طرح در دیگر باغات شیراز اجرایی خواهد شد.

رونق زاده درباره مزیتهای این طرح گفت: با توجه به کمبودهایی که در زمینه تامین آب وجود دارد اجرای این طرح در صرفه جویی برای مصرف آب کمک کرده و حتی در زمانهای پرآبی نیز می تواند از این روش استفاده کرد.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه یکی از نیازهای اساسی در فضای سبز و پارکها تامین آب است، افزود: در حال حاضر فضای سبز شیراز با 100 حلقه چاه عمیق و سه رشته قنات تامین می شود که همواره با توجه به خشکسالیها، سطح این چاه ها دچار افت و آسیب می شوند از این رو به دلیل این مشکلات و به خاطر توسعه فضای سبز باید منابع جدیدی برای آبیاری ایجاد شود.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شیراز عنوان کرد: در مجموع آبیاری هایی که این سازمان صورت می دهد در دو بخش است که یکی فضای سبز و دیگری باغات است که در بعد فضای سبز به خاطر اینکه منابع تامین آب از طریق چاه های عمیق است، استحصال آب از عمق بالای 70 تا 100 متر همواره دستخوش نوسان می شود.

رونق زاده افزود: هرساله تعداد زیادی از این چاه ها دچار افت می شود و مجبور به تعمیق و کف شکنی و در برخی مواقع جابجایی چاه هستیم که در این رابطه نیز دچار مشکلاتی هستیم.

وی اضافه کرد: یکی دیگر از مشکلات مربوط به قتانهاست که آب باغها از این قنوات تامین می شود و در این راستا قناتها به طور مداوم باید لایروبی شود و همچنین به شکل زیادی دستخوش کمبود آب می شود که با این لایروبیها نیز نمی توان اقدام چندان مناسبی انجام داد.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شیراز تصریح کرد: برای آبیاری باغات، امسال هفت حلقه چاه عمیق حفاری شده که می تواند کمکی برای تامین آب باغهای شیراز یا همان باغهای قصردشت که 80 درصد آن از قنوات آبیاری می شده، باشد.

وی عنوان کرد: از سال 85 تاکنون 11 حلقه چاه عمیق در دل باغات حفر شده تا کمبود آب آنها جبران شود زیرا این باغات ریه تنفسی شهر شیراز بوده و وظیفه داریم برای حفظ آن تلاش کنیم.

رونق زاده با بیان اینکه بسیاری از باغهای شیراز اکنون به خاطر خشکسالی دچار مشکل هستند، تصریح کرد: علاوه بر چاه ها سعی می کنیم با تانکرهایی نیز باغهای سطح شهر را آبیاری کرده که در این مدت گامهای موثری نیز برداشته شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این باید راهکاری برای استفاده بهتر از همین میزان آب باقیمانده که همان آبیاری قطره ای و آبیاری هوشمند است، انجام شود.