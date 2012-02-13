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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۸:۴۷

یاوری در گفتگو با مهر:

نقاط ضعف و قوت تیم فولاد را بررسی کردیم

نقاط ضعف و قوت تیم فولاد را بررسی کردیم

شیراز - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال فجرسپاسی شیراز گفت: تمام نقاط ضعف و قوت تیم فولاد خوزستان را بررسی کرده ایم.

محمود یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بازی آینده ما با فولاد در ورزشگاه حافظیه شیراز است و تیم ما نیز در وضعیت خوبی قرار دارد و تمرینات مناسبی را نیز انجام داده ایم.

وی عنوان کرد: اگر سه امتیاز این بازی را بگیریم کمی با خیال راحت کار را دنبال می کنیم و امیدوارتر به دیدارهایمان ادامه می دهیم.

سرمربی تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز همچنین با اشاره به دعوت شدن دو بازیکن فجر به تیم ملی نیز بیان کرد: کارشناسان و مربیان تیم ملی بازیهای بازیکنان تیم ما را دیدند و آنها را انتخاب کردند.

یاوری عنوان کرد: این بازیکنان علاوه براینکه در تمرینات خوب هستند در مسابقه نیز عملکرد مناسبی داشتند.

وی ادامه داد: تاکنون سابقه نداشت که از تیم فجر بازیکنی به تیم ملی دعوت شود که این برای ما افتخار است ضمن اینکه بازیکنان دیگری نیز داریم که برای تیم ملی مثمرثمر باشند. 

کد مطلب 1532523

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