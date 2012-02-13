خواسته های مردم عملی شود/انقلاب اسلامی بنیادی ترین رویداد تاریخ معاصر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شکری پیش از ظهر روز یکشنبه در همایش بزرگ هیئات مذهبی شهرستان میامی که در محل مسجد جامع این شهر برگزار شد ضمن تاکید بر اینکه، قرآن، رهبری و مردم سه رمز پیروزی انقلاب اسلامی بود، افزود: انقلاب اسلامی ایران مهم ترین و بنیادی ترین رویداد در طول تاریخ معاصر اسلام است.

وی اضافه کرد: این انقلاب بزرگ تحت هدایت و رهبری فعال حضرت امام خمینی(ره) و دیگر علمایی که از وی پیروی می کردند به دست مردم ایران خلق شد.

شکری اظهار داشت: امام خمینی(ره) توانسته بود با بازخوانی انقلاب اسلامی و باز تئوری حکومت اسلامی مردم را در ایجاد یک انقلاب اسلامی به حرکت در آورد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان اضافه کرد: مهمترین مسئله پس از رهبری وتئوری امام(ره) وحدت کلمه مردم بود که باعث پیروزی انقلاب شد.

شکری به نهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره و خطاب به نامزدهای انتخاباتی تصریح کرد: باید خواسته های مردم را عملی کنیم و توجه داشته باشیم که مردم ولی نعمتان ما هستند و در مقابل مسئولیت هایی که به ما سپرده می شود از حق مردم غافل نشویم و توجه داشته باشم که همواره در محضر خدا هستیم.

با اشاره به اینکه در طول سی و دو سال گذشته بیش از سی انتخابات در کشور برگزار شده است، گفت: مردم با احساس وظیفه و تکلیف انقلابی و اسلامی خود به همواره به صحنه انتخابات آمده و با رای خود نه تنها کاندیداهای مورد نظر خود را انتخاب نموده اندکه بلکه هر بار همراه با رای خود بار دیگر انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران را نیز انتخاب و تایید کردند.

وی تصریح کرد: انتخابات مجلس نهم در زمانی صورت می پذیرد که آمریکا یعنی دشمن استراتژیک ایران پس از گذشت 30 سال دشمنی امروز سطح بالاتری از دشمنی و عناد را علیه ملت ایران در دستور کار خود قرار داده است.