پس از مشورت با ساعی در مسابقات انتخابی شرکت نکردم

فرزاد عبداللهی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: قبل از برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا با مشکل آسیب دیدگی مواجه بودم. با این وجود با هادی ساعی مشورت کردم و در نهایت تصمیم گرفتم در این مسابقات شرکت نکنم.

وی افزود: من از دو دوره قبلی این مسابقات دو مدال در کارنامه خود دارم و انگیزه زیادی برای حضور دوباره در این رقابتها نداشتم. ضمن اینکه می خواستم تمرکز خود را روی رقابتهای المپیک قرار دهم.

این عضو تیم ملی گفت: سال آینده دو رویداد مهم بازیهای المپیک و جام جهانی را پیش رو داریم. خوشبختانه تکواندو ایران نیروهای زبده و طراز اول زیاد دارد که باید با تقسیم نیرو در تمام این مسابقات موفق عمل کنیم و همچنان حرف اول را در دنیا زده و جایگاه نخست خود را حفظ کنیم.

عبداللهی در مورد مسابقات المپیک هم گفت: در شرایط کنونی زیر نظر کادر فنی تمرینات خود را پیگیری می کنیم. اگر صلاح کادر فنی برگزار مسابقات انتخابی باشد که در مسابقات شرکت می کنیم وگرنه باید برای حضور در جام جهانی آماده شویم.

وی که از اقوام نزدیک یوسف کرمی است در مورد برگزاری دیدار انتخابی با کرمی برای حضور در المپیک به خبرنگار مهر گفت: المپیک بزرگ ترین رویداد ورزشی جهان است که هر ورزشکاری آرزوی حضور در این رقابتها و کسب مدال را دارد. من شرایط سنی خوبی برای حضور در دوره بعدی المپیک دارم. البته اول باید کادر فنی نظر خود را در مورد انتخابی بیان کند و بعد تصمیم بگیرم.

دارنده سه مدال طلای آسیا و جهان در مورد شکست در رقابتهای لیگ هم گفت: من 13 بازی در لیگ برای تیم خود انجام دادم که تنها یک باخت داشتم. فکر می کنم این کارنامه برای هر ورزشکاری قابل دفاع باشد و آن باخت هم به دلیل بیماری بود و فقط به دلیل تعهدی که باشگاه داشتم به میدان رفتم.

عبداللهی در پایان گفت: تیم ما در جام جهانی باید برای دفاع از عنوان قهرمانی خود به مصاف رقبا برود و باید تلاش کنیم با آمادگی بالا در این رویداد بزرگ و مهم شرکت کنیم.