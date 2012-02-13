کرمانیها در انتظار تعیین تکلیف کرمانیت/ آزبست در چند قدمی شهروندان

به گزارش خبرنگار مهر، کارخانه کرمانیت در حومه شهر کرمان بدون تردید یکی از واحدهای صنعتی آلاینده در کرمان و در نزدیکی محل زندگی مردم است و این درحالی است که وعده ها در خصوص تغییر خط تولید این کارخانه عملی نشده و به آرزویی دست نیافتنی می ماند.

طی مدیریت دو استاندار قبلی کرمان جلسات مختلفی در راستی حل مشکل این واحد صنعتی داده و حتی گفته شد خط تولید جدید این کارخانه آماده است و به زودی پس از ترخیص از گمرک خط تولید جدید راه اندازی می شود اما پس از گذشت سالها و صدور اخطارهای مکرر از محیط زیست تاکنون اقدام اساسی در این خصوص صورت نگرفته است.

در آخرین مورد اما استاندار فعلی استان کرمان این بار نسبت به بکار گیری آزبست در کارخانه کرمانیت هشدار بسیار جدی داد و مردم کرمان امیدوارند که این بار شاهد اصلاح خط تولید این کارخانه باشند.

هر چند که دلیل عدم تعطیلی کارخانه کرمانیت در گذشته نیز ملاحظاتی در خصوص ادامه کار کارگران کارخانه بوده است اما باید این نکته را نیز در نظر گرفت که ادامه کار در این کارخانه سلامت کارگران را نیز تهدید می کند و باید برنامه ریزی عملی توسط صاحبان این کارخانه در راستای حذف آزبست در این واحد صنعتی که در حاشیه شهر کرمان قرار گرفته است شود.

در حالی در آخرین جلسه شورای سلامت استان کرمان در خصوص ادامه فعالیت این کارخانه و تاثیر سوء آن بر سلامت شهروندان هشدار داده شد اما این اولین هشدار شورای سلامت در خصوص این کارخانه نبود بلکه حدود یک سال قبل نیز این شورا نسبت به استفاده از آزبست در کارخانه کرمانیت تذکراتی داده شده بود.

در آن زمان محسن پرنده، مدیرگروه بهداشت و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی کرمان خواستار توقف استفاده از آزبست در این کارخانه به دلیل آلایندگی بالا شد.

وی تصریح کرده بود که ادامه استفاده از این ماده سلامت جامعه را با خطر مواجه می کند و حتی از بروز بیمارهای مزمن ریوی به دلیل استفاده از این مواد خبر داده بود.

وی گفته بود که مسئولان باید هر چه زودتر در خصوص رفع این آلایندگی اقدام کنند.

دستور واضح استاندار در خصوص اصلاح خط تولید کرمانیت

پس از گذشت ماهها و عدم اقدام عملی برای رفع مشکل این کارخانه این بار استاندار کرمان دستور واضحی در خصوص رفع مشکلات این کارخانه داد که امیدواریم این بار مسئولان کارخانه آن را جدی بگیرند.

اسماعیل نجار استاندار کرمان دستور داد که در صورت عدم تغییر خط تولید کارخانه و در راستای حفظ سلامت مردم کارخانه کارمانیت باید تعطیل شود.

وی با اشاره به تذکرات مکرر و اخطارهایی که به این کارخانه داده شده است گفت: قوانینی در خصوص عدم استفاده از آزبست در کشور وجود دارد که باید اجرا شود.

این درحالی است که اداره محیط زیست کرمان در کمال تعجب تاکنون اقدام عملی در خصوص اعلام آلایندگی کارخانه آزبست و سیمان که در حاشیه شهر کرمان فعالیت دارند را انجام نداده است.



حداقل اینکه هیچ اطلاع رسانی در این خصوص در رسانه ها صورت نگرفته است و اگر به صورت موردی نیز در خصوص آلایندگی ها سوالی پرسیده شده در حد صدور اخطار مکرر و اعلام امیدواری برای رفع مشکل سخنی کوتاه گفته شده است!



این در حالی است که از نظر بسیاری از کارشناسان پزشکی آزبست ارتباط مستقیم با سرطان ریه دارد و مهمترین عامل در بروز این بیماری محسوب می شود.

استفاده از آزبست در صنایع مختلف سالهاست که در 50 کشور جهان منسوخ شده است اما متاسفانه معدود کارخانه هایی در کشور در حال استفاده از این مواد هستند.

مشکل اصلی این است که ذرات آزبست که بسیار ریز و به صورت الیاف بلند چسبنده هستند به سادگی می توانند در ریه افراد نفوذ کرده و به مرور موجب بروز سرطان ریه شود.

سرانجام گزارشهای غیر قابل انکار جامعه پزشکی در این خصوص موجب شد که شورای محیط زیست کشور در سال 79 مصوبه ای در خصوص ممنوعیت استفاده از آزبست تصویب کنند و از همان زمان بسیاری از صنایع ایران استفاده از این ماده را ممنوع کردند و معدود کارخانه های استفاده کننده از آزبست نیز به دلیل قدیمی بودن این صنایع به کار خود ادامه دادند.

این بار در کرمان نیز استاندار با جدیت در راستای حفظ سلامت مردم گام برمی دارد و اصلاح خط تولید کارخانه می تواند گامی اساسی در راستای سلامت جامعه باشد.