درخشش کاراته کاهای طالقان در مسابقات استانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از مسابقات از این شهرستان 14 ورزشکار حضور داشتند که توانستند مقام های زیر را کسب کنند.



پوریا اقدسی مقام اول، مهرشاد یوسفی مقام اول، امیر محمد بختیار مقام اول، امیر محمد عالی پور مقام اول، مهدی مظفری مقام دوم، محمد الهام زاده مقام دوم، مرتضی کلانتری مقام دوم، علی اکبر عزیزیان مقام دوم، علی احمدی مقام دوم، علی طباخ مقام سوم، نیما ادی مقام دوم و رضا علیزاده مقام سوم را کسب کردند.



بهره برداری از سونا و جکوزی استخر سرپوشیده اشتهارد



طی مراسمی با حضور عیسی فرهادی استاندار البرز و بهروز منتقمی مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز وجمعی از مسئولان محلی بخش اشتهارد، سونا و جکوزی استخرسرپوشیده اشتهارد افتتاح وبه بهره برداری کامل رسید.



بهره برداری از سونا وجکوزی استخر بزرگ اشتهارد در حالی صورت می پذیرد که ظرف کمتر از سه ماه و با صرف یک میلیارد ریال اعتبار آماده و افتتاح شد.



مزار شهدای انقلاب اسلامی در امام زاده محمد کرج غبار روبی شد



با حضور چشمگیر جامعه بزرگ ورزش وجوانان البرز، مزار شهدای انقلاب اسلامی ودفاع مقدس در امام زاده محمد کرج عطر افشانی وغبار روبی شد.



جامعه بزرگ ورزش وجوانان متشکل ازمدیران ستادی، روسای ادارات تابعه شهرستانها وبخشها وشهرهای اقماری، روسا،

نایب رئیسان ودبیران، قهرمانان وورزشکاران البرزی با حضوری پرشور و چشمگیر در آخرین پنجشنبه دهه مبارک فجر بر

سر مزار شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در امام زاده محمد کرج با آرمانهای شهدای گرانقدراسلام عهد ومیثاق بستند تا آخرین قطره خون از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پاسداری کنند.



بهروز منتقمی مدیر کل ورزش وجوانان استان البرز با همراهی جامعه بزرگ ورزش وجوانان با فاتحه خوانی و اهدای شاخه گل برسر مزار شهدا به عطر افشانی وغبار روبی پرداختند.



تنیسورهای برتر البرز معرفی شدند



یک دوره مسابقات تنیس روی میز قهرمانی استان البرز، گرامیداشت دهه مبارک فجر با شناخت نفرات برتر پایان یافت.



در این دوره از مسابقات 32 تنیسور در رده ی سنی امید و جوانان با یکدیگر در سالن خانه پینگ پنگ به رقابت پرداختند که

در پایان امیر بخش بر سکوی نخست ایستاد ، مهرداد دهستانی نایب قهرمان شد و حمید شمس و محمد روغنی مشترکا مقام سوم را به خود اختصاص دادند.



درخشش ایروبیک کاران هشتگردی در مسابقات ساوجبلاغ



تیم ایروبیک شهر جدید هشتگرد در مسابقات قهرمانی شهرستان ساوجبلاغ صاحب 4 مدال شد.



در این رقابتها که به مناسبت دهه مبارک فجر و در رده های سنی مختلف برگزار شد، فرحناز ابراهیمی در رده سنی 20 سال مقام اول، محترم علیزاده در رده سنی 50 سال به بالا مقام دوم، خدیجه قاسمی در رده سنی 40 سال مقام دوم و ندا امیر احمدی در رده سنی 30 سال مقام سوم را از آن خود کردند.

البرز صاحب مدال طلا شطرنج شد



دختر شطرنج باز البرزی موفق شد مقام اول مسابقات قهرمانی کشور را از آن خود کند.



در این مسابقات که به میزبانی استان مازندران و در بابلسر برگزار شد، آناهیتا زاهدی فر شطرنج باز البرزی این رقابتها موفق شد در رده سنی زیر 10 سال با کسب 5/8 امتیاز در بین 85 شطرنج باز شرکت کننده از سراسر کشور، مقام قهرمانی این دوره را از آن خود کند.