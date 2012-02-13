همایش مبارزه با دوپینگ در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش یک روزه مبارزه با دوپینگ به منظور آشنایی ورزشکاران استان بوشهر با دوپینگ و پیشگیری از این پدیده در بین ورزشکاران در سالن شهید باهنر بوشهر برگزار شد.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال عصر یکشنبه در این جلسه با بیان اهداف این همایش یک روزه به ارائه موضوعاتی چون اهداف و ارکان کنترل دوپینگ، گستره مقررات و الزامات مبارزه با دوپینگ پرداخت.

دکتر احمد هاشمیان در ادامه به مصادیق تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ ، آشنائی با کلیات روند نمونه گیری ، برنامه توزیع تست، لیست داروهای ممنوعه، عوارض داروها و روند دادرسی به نمونه مثبت اشاره کرد.

وی در رابطه با وضعیت دوپینگ در استان بوشهر اظهار داشت: تاکنون نمونه مثبتی از دوپینگ در استان بوشهر گزارش نشده و امیدواریم با برگزاری آموزش‌های مبارزه با دوپینگ، شاهد مثبت بودن نمونه‌گیری دوپینگ نباشیم.

در این همایش یک روزه که با تدریس مریم محتشمیان برگزار شد، حدود 200 نفر از بازیکنان، مربیان و مدیران باشگاه‌های نقاط مختلف استان بوشهر شامل بانوان و آقایان حضور داشتند.

یکی از مسائل مهمی که در این همایش جلب توجه می‌کرد غیبت اعضای نمایندگان استان بوشهر در لیگ‌های کشوری از جمله تیم‌های شاهین بوشهر، پرسپولیس برازجان ، گاز جم ، پرسپولیس گناوه و دلوارکشتی جنوب (لیگ برتربانوان) اشاره کرد.

دوپینگ در ورزش به استفاده از مواد و داروهایی گفته می‌شود که این داروها نیرو و کارایی انسان را تا حد بالایی افزایش می‌دهد و مصرف آنها توسط سازمان‌های مجری و ناظر رقابت‌های ورزشی ممنوع شده است.