علی جعفر محصولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این که دومین نمایشگاه تخصصی نان، شیرینی و شکلات در اراک برگزار می شود، افزود: این نمایشگاه با مشارکت شرکت های مختلف به مدت 4 روز با هدف ترویج نان سالم، ارایه الگوی مصرف صحیح و عرضه فرآورده های نان برپا می شود.

وی افزود: شرکت های تولید نان صنعتی، نیمه صنعتی و فرآوری شده در دومین نمایشگاه سراسری نان و شیرینی حضور خواهند داشت.

مدیرعامل شرکت نمایشگاهی بین المللی غرب ایران گفت: این نمایشگاه در فضایی به مساحت پنج هزار متر مربع و با 70 غرفه برگزار می شود.

محصولی افزود: در این نمایشگاه علاوه بر نان محصولات مختلفی از جمله فرآورده های گندم شامل لازانیا، ماکارونی و نشاسته نیز عرضه خواهد شد.

وی گفت: برگزاری برنامه های جانبی همچون جشنواره ژله، کیک و ماکارونی در این نمایشگاه پیش بینی شده است.

مدیرعامل شرکت نمایشگاهی بین المللی غرب ایران گفت: نمایشگاه مذکور از ساعت 16 تا 21 در محل برگزاری نمایشگاه بین المللی اراک پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود