زلزله نصرت آباد خسارتی در پی نداشت

رضا اربابی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: براساس گزارش مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زلزله 3.7 ریشتری عصر یکشنبه ساعت 15 و57 دقیقه و 15 ثانیه حوالی نصرت آباد را لرزاند.

وی گفت: پس از وقوع این زلزله گروه هایی برای بررسی وضعیت عازم منطقه مورد نظر شدند اما تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر بروز خسارت جانی و مالی ناشی از این زمین لرزه گزارش نشده است.

وی افزود: شبکه های لرزه نگاری این مرکز موقعیت جغرافیایی این زمین لرزه را در عرض شمالی 26.67 درجه و طول شرقی 59.74 درجه ثبت کردند.