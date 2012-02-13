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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۸:۳۷

اربابی در گفتگو با مهر:

زلزله نصرت آباد خسارتی در پی نداشت

زلزله نصرت آباد خسارتی در پی نداشت

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: زمین لرزه بعد از ظهر یکشنبه در حوالی بخش نصرت آباد از توابع شهرستان زاهدان خسارتی در پی نداشته است.

رضا اربابی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: براساس گزارش مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زلزله 3.7 ریشتری عصر یکشنبه ساعت 15 و57 دقیقه و 15 ثانیه حوالی نصرت آباد را لرزاند.

وی گفت: پس از وقوع این زلزله گروه هایی برای بررسی وضعیت عازم منطقه مورد نظر شدند اما تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر بروز خسارت جانی و مالی ناشی از این زمین لرزه گزارش نشده است.

وی افزود: شبکه های لرزه نگاری این مرکز موقعیت جغرافیایی این زمین لرزه را در عرض شمالی 26.67 درجه و طول شرقی 59.74 درجه ثبت کردند.

بخش نصرت ‌آباد از توابع شهرستان زاهدان در فاصله 100 کیلومتری زاهدان و در مسیر کرمان قرار دارد.

کد مطلب 1532543

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