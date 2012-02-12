شمقدری:امیدوارم با استقرار سازمان سینمایی صاحب آثار انقلابی باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه سی‌امین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر امشب 23 بهمن ماه در تالار وحدت با حضور محمد حسینی وزیر ارشاد، جواد شمقدری معاونت سینمایی، محمد خزاعی دبیر جشنواره، جمعی از هنرمندان و سینماگران برگزار شد.

در ابتدای این مراسم که اجرای آن برعهده محمدرضا شهیدی‌فر بود، محمد خزاعی دبیر جشنواره گفت: من گزارشی تهیه کرده بودم از عملکرد این دوره جشنواره اما زمانی که تصویری در ابتدای مراسم از مادری پخش شد که داشته های خود را تقدیم می کرد دیدم دربرابر چنین موضوعی دست های ما خالی است.

وی افزود: احساس کردم در برابر این عظمت و شکوه بهتر است فقط شنونده باشم. من در خلال جشنواره به دیدن دوست جانباز 70 درصدی رفتم. او پیغامی را به من داد تا به شما سینماگران منتقل کنم وی عنوان کرد جای ما و مردم عادی ما روی پرده سینما کجاست؟ جای روستاها و مسائل علمی و دستاوردها کجاست؟ شاید 20 درصد مردم چنین دغدغه هایی داشته باشند. اما بین فسلمساز و مردم فاصله افتاده است.

خزاعی ادامه داد: اینها همان هنرمندانی هستند که انقلاب کردند، جنگ رفتند و در انتخابات شرکت کردند. مسئولین هم از چهره های انقلابی هستند. پس مقصر کیست؟ بهتر است با یکدیگر گفتگو کنیم. بگردیم تا زبان مشترک را پیدا کنیم. جا دارد از وزیر ارشاد و معاون سینمایی برای اینکه به من اعتماد کردند تشکر و قدردانی کنم.

در ادامه پس از پخش نماهنگ داوران بخش مواد تبلیغی، با حضور محمد رضا شرف الدین، حسین نیرومند، حسین زندباف، رجبی فروتن و طلابیگی جوایز این بخش اهدا شد. همچنین پس از این بخش نماهنگی از مراسم افتتاحیه، زمان برگزاری جشنواره و مراسم اختتامیه بین الملل به نمایش درآمد.

جواد شمقدری در ادامه افزود:ما یک رقابت 10 روزه را پشت سر گذراندیم. رقابت جدی برای اکران فیلم های سینمای ایران و تویلد فیلم های جدید در راه است. باید در حوزه اکران آسیب شناسی جدی صورت گیرد. در نظر داریم فعایلت بیشتری برای فیلم های برگزیده در بخش اکران انجام دهیم. امیدوارم همانطور که سینما دوستان از جشنواره استقبال کردند در طول سال هم از اکران فیلم ها استقبال کننند.

وی ادامه داد: در جشنواره فجر شاهد تنوع نگاه فیلمسازان بودیم. اما معتقدم که باید یک تنوع اساسی در این زمینه صورت بگیرد. هر نقدی که برای فیلم‌ها نوشته می‌شود هر چقدر هم دلسوزانه باشد مفید است. آنچه که من فکر می‌کنم و باید مورد نقد قرار گیرد عدم هماهنگی گفتمان‌های مختلف در جامعه ایرانی است.

شمقدری تاکید کرد: این جمعیتی که در ۲۲بهمن ماه در خیابان‌ها حضور پیدا کردند و از آرمان‌ها و ارزش‌های انقلابی دفاع کردند جایگاهشان در سینمای ایران کجاست؟ میزان بحث و رویکرد این مردم انقلابی در سینما سهم اندکی دارد. ما معتقد به تک‌صدایی در سینمای ایران نیستیم و می‌توانیم نقطه نظرات ‌مشترک خود را بیان کنیم.

وی افزود: در فضای سینمای ایران کمتر به این موضوع پرداخته شده است و باید رونق بیشتری به این بخش داد. در این میان وظیفه منقدین سنگین‌تر است چرا که باید راه‌کاری را در این زمینه طراحی کند که سینمای ایران در جهت آرمان‌های انقلاب حرکت کند.

شمقدری در ادامه بیان کرد: ما معتقدیم برخی فیلم‌های جشنواره حدود اخلاق را رعایت نکردند. در همین جا از مدیر کل نظارت و ارزشیابی می‌خواهم با فیلمسازان در این ارتباط گفتگو کند. اگر اصلاحاتی در این فیلم‌ها صورت نگیرد، مجبور به اکران با محدودیت سنی هستیم. ما امسال در رفع مظلومیتی که عنوان کردم گامی برداشتیم و خدا را شکر می کنم. امسال بهترین و شاخص ترین آثار، فیلم هایی هستند که در مسیر گفتمان اسلامی قدمی برداشتند.

وی در پایان گفت: امیدوارم با استقرار سازمان سینمایی و همراه فیلمسازان و هنرمندان بتوانیم صاحب آثار موثر و مناسب با رویکرد انقلابی باشیم.

در ادامه این مراسم پس از نمایش نماهنگی از معرفی هیات داوران فیلم های مستند، با حضور شهاب الدین عادل، محمدرضا عباسیان، نادر طالب زاده، هاشم میرزاخانی، شفیع آقامحمدیان، محمدرضا اسلاملو و احمد ضابطی جهرمی جوایز این بخش اهدا شد.

فتح‌الله امیری پس از دریافت سیمرغ بهترین فیلم مستند گفت:این فیلم حاصل سالها تلاش افرادی است که با عشق به محیط زیست فعالیت کردند. شاید این برند باعث شود این فیلم دیده شود و به فکر نسل این پلنگ ایرانی باشیم که در حال انقراض است.

حبیب احمدزاده نیز در زمان ردیافت جایزه خود عنوان کرد: امروز صبح مراسم تشیع پیکرده فرمانده من "سوداگر" بود. این جایزه را تقدیم می کنم به مادر جمشید محمودی و اگر جایزه نقدی داشته باشد به یکی از دوستانم در این فیلم هدیه می کنم. همچنین از خاموشی برای سرمایه گذاری این فیلم تشکر میکنم.

محمدرضا عباسیان نیز در پایان این بخش گفت: از معاونت سینمایی که بخش مستند را دوباره به این جشنواره برگرداند تشکر می‌کنم.امیدوارم این راه ادامه داشته باشد. از اینکه با نظر معاون سینمایی موسسه رسانه‌های تصویری توانست در این جشنواره به عنوان حامی حضور داشته باشد سپاسگذارم. دستور بدهید اگر سیمرغ‌های بخش مستند جایزه ماشین ندارد. به آنها اهدا شود.

شفیع آقامحمدیان مدیر مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی نیز افزود: زمانی که سینما سپیده برای نمایش آثار مستند در طول سال راه اندازی شد بیشتر اهالی مطبوعات و فیلمسازان معتقد بودند که چرا آثار مستند دیده نمی‌شود. اما امسال محیطی فراهم شد تا آنهادر جشنواره فجر دیده شوند. اما باید بپرسم چند نفر از اهالی رسانه به دیدن فیلم‌های مستند رفتند.

وی تاکید کرد: بدون حضور پررنگ اصحاب رسانه آثار مستند دیده نمی‌شوند و امیدورام در نمایش مجدد آثار بخش مسابقه آنها حضور به هم رسانند. سینمای مستند با کنم فیلمسازان و اصحاب رسانه است که از این محجوریت بیرون می آید.

در ادامه پوستین دوز مدیرعامل سایپا گفت: سایپا به‌عنوان یک بنگاه صنعتی این افتخار را دارد برای دومین‌بار به عنوان خادم کوچک در کنار هنرمندان باشد. ما در راستای عدالت اجتماعی حرکت بسیار کوچک و ناچیزی رادر حمیات از عرصه فرهنگ و هنر انجام دادیم.

وی افزود: هنرمندان میراث ارزشمند تاریخ کشور هستند. اگر بخواهیم مشتریانمان را ترغیب کنبم باید از هنرمندان ارزشمند برای معرفی محصولات استفاده کنیم. ما اعلام آمادگی می‌کنیم سایپا علاقمند است در کارهای فاخر وراد عرصه شود تا این هنر را به جامعه ملی و بین‌المللی معرفی کند.

پس از پخش نماهنگی از معرفی داوران بخش نگاه نو، جوایز این بخش با حضور مسعود رایگان، مسعود فراستی، بهمن حبشی، علیرضا سجادپور و حبیب احمدزاده اهدا شد.

مهناز افشار پس از دریافت جایزه خود گفت: من این جایزه را برای فیلم "برف روی کاج‌ها" گرفتم. من می‌دانم پیمان معادی برای ساخت این فیلم چقدر زحمت کشید و چقدر محترم و متین با اعتقاد به چهارچوبی که می شناسیم آن را تولید کرد. به وی خسته نباشید می گویم. آرزو می کنم به عنوان یکی از اعضا کوچک سینمای ایران با احترام و با متانت اگر بینش‌هایمان یکی نیست در کنار هم با احترام کار کنیم و درها را به روی هم نبندیم. ارزش این سینما و هنر بیشتر است.

ناصر گیتی جاه نیز در زمان دریافت جایزه خود عنوان کرد:از هیات داوران تشکر می کنم که به بازی من بعد از 60 سال توجه کردند. همیشه شاد باشید.

سعید راد نیز افزود: من فکر می کنم اینگونه مواقع زمان تشکر کردن نیست. خوشحالم از اینکه بعد از 38 سال در صنعت سینمای ملس کار می کنم این جایزه را گرفتم.از مردم خوبم تشکر می کنم. چونمیخواهم شروع کنم از خدا می خواهم یاریم کند تا هر سال من را این بالا ببینید.

مانلی شجاعی فرد نیز پس از دریافت جایزه خود گفت:خوشحالم اینجا هستم. از خانواده ام کیلومترها از من دور هستند تشکر میکنم. از تمام بازیگران پیشکسوت و عوامل پشت دوربین سپاسگذارم. همچنین از تهیه کنندگان فیلم "میگرن" برادران آقا گلیان برای فراهم کردم شرایط آرام در صحنه کار قدردانی می کنم.

رضا عطاران نیز در ادامه بیان کرد:از تمام بچه های گروه فیلم "خوابم می آد" تشکر می کنم. دوست داشتم فیلم "بی خود و بی جهت" نیز در بخش مسابقه جشنواره موردتوجه قرار بگیرد که این اتفاق نیفتاد. برای خودم خوشحالم.

محمد قهرمانی نیز افزود:خوشحالم یک کارگردان به این جامعه معرفی کردم. این ارزش های که ما با آن انقلاب کردیم، جوانان ما و دستاوردهای فنی و علمی که در دنیا به رخ کشیده شده اند در سینمای ما چه جایگاهی دارند؟دست به دست هم دهیم تا این ارزش ها و دستاوردها را پاس بداریم.