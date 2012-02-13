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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۸:۳۹

صادقی:

159 کاربر اصلی حوزه انتخابیه زاهدان مشخص شدند

159 کاربر اصلی حوزه انتخابیه زاهدان مشخص شدند

زاهدان - خبرگزاری مهر: فرماندار زاهدان گفت: 159 داوطلب آزمون کاربران شعب اخذ رای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان کاربر اصلی حوزه انتخابیه زاهدان معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، لطیف صادقی عصر یکشنبه اظهار داشت: 159 داوطلب آزمون کاربران شعب اخذ رای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که امتیاز حد نصاب را بدست آوردند، به عنوان کاربر اصلی حوزه انتخابیه زاهدان معرفی شدند.

وی گفت: این آزمون با حضور307 نفر داوطلب در محل فرمانداری زاهدان برگزار شد و 15 درصد از ردشدگان این آزمون که امتیاز بهتری را کسب کرده بودند، به عنوان کاربر ذخیره انتخاب شدند.

وی افزود: کاربران اصلی که در این آزمون موفق به کسب رتبه مورد نظر و توسط حراست فرمانداری تعیین صلاحیت شدند اکثرا دارای تحصیلات کارشناسی هستند.

فرماندار زاهدان همچنین با اشاره به طرح های افتتاحی دهه مبارک فجر بیان داشت: به مناسبت دهه فجر، کلنگ احداث 520 واحد مسکونی مددجویی زیر پوشش بهزیستی سیستان و بلوچستان در مسیر جاده گوربند از توابع شهرستان زاهدان با حضور مسئولان محلی به زمین زده شد.

وی گفت: برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی با اجتماع بزرگ مردم زاهدان در فضایی پر از شور و نشاط در بوستان ملت این شهر نیز از دیگر برنامه های این دهه در روز جمعه گذشته بود.

وی افزود: در این همایش ورزشی تفریحی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زاهدان، مسئولان و بیش از 150 هزار نفر از شهروندان زاهدانی شرکت داشتند.

صادقی اظهار داشت: اهدای جوایزی از جمله دو دستگاه خودرو پراید و سفر حج عمره به شرکت کنندگان در این همایش براساس قرعه کشی، از برنامه های جذاب و متنوع بود. 

کد مطلب 1532546

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