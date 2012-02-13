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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۸:۴۴

نظری در گفتگو با مهر:

مرحله دوم واکسیناسیون فلج اطفال در چابهار آغاز شد

مرحله دوم واکسیناسیون فلج اطفال در چابهار آغاز شد

چابهار - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز بهداشت چابهار گفت: مرحله دوم اجرای طرح واکسیناسیون فلج اطفال برای 34 هزار و 286 کودک زیر پنج سال در این شهرستان آغاز شد.

هادی نظری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مرحله دوم از روز یکشنبه 23 بهمن ماه با مراجعه حضوری ماموران بهداشت درب منازل آغاز شده و تا 27 بهمن ادامه دارد.

وی گفت: در اجرای طرح واکسیناسیون فلج اطفال در چابهار 269 نفر در قالب 186 تیم در مراکز درمانی، بهداشتی، پایگاه های ثابت و سیار همکاری دارند.

وی افزود: طرح واکسیناسیون فلج اطفال با هدف افزایش سطح ایمنی بدن در مقابل ویروس این بیماری انجام می شود.

رئیس مرکز بهداشت چابهار بیان داشت: با توجه به تردد اتباع بیگانه و حساسیت شهرستان بندری و مرزی چابهار اجرای طرح واکسیناسیون فلج اطفال ضروری است.

وی گفت: کشورهایی که در طول پنج سال متمادی هیچ موردی از بیماری فلج اطفال نداشته باشند از سوی سازمان بهداشت جهانی whoبه عنوان منطقه پاک اعلام می شوند.

کد مطلب 1532550

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