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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۸:۳۸

خرم‌روز:

200 نفر انتخابات مجلس نهم در آبپخش را برگزار می‌کنند

200 نفر انتخابات مجلس نهم در آبپخش را برگزار می‌کنند

آبپخش- خبرگزاری مهر: بخشدار آبپخش گفت: بیش از 200 نفر انتخابات مجلس نهم در آبپخش را برگزار می‌کنند.

احمد خرم‌روز در گفتگو با خبرنگار مهر با تقدیر از حضور بانشاط مردم در راهپیمایی 22 بهمن اظهار داشت: حضور بی‌نظیر مردم در این راهپیمایی تمام معادلات دشمن را بر هم زد و مردم بار دیگر وفاداری خود به نظام را به اثبات رساندند.

وی افزود: دشمنان با تبلیغات فراوان به دنبال تضعیف نظام هستند و تلاش دارند حضور مردم را در عرصه‌های دفاع از انقلاب کمرنگ کنند که البته همواره با پاسخ قاطعانه مردم روبرو شده‌اند.

بخشدار آبپخش بیان کرد: انتخابات مجلس نهم نیز یک مسئله مهم و اساسی است و بدون تردید حضور مردم در این انتخابات سیلی محکمی به دشمنان است.

خرم‌روز تصریح کرد: تمام تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم و بانشاط فراهم شده و اطمینان داریم مردم بار دیگر دشمنان را ناکام خواهند کرد.

وی اضافه کرد: در حوزه آبپخش 15 شعبه اخذ رای شامل 10 شعبه ثابت شهری و 5 شعبه سیار روستایی در امر انتخابات فعال هستند و پیش‌بینی می‌کنیم درصد بالایی از مردم ولایت‌مدار آبپخش در انتخابات مشارکت کنند.

بخشدار آبپخش گفت: بیش از 200 نفر انتخابات مجلس نهم در آبپخش را برگزار می‌کنند که شامل عوامل اجرایی، بازرسی، نماینده فرماندار و ناظران و نیروهای انتظامی و امنیتی است.

وی یادآور شد: دشمنان در ماه‌های اخیر از طریق فشار اقتصادی برای جدا کردن مردم از نظام وارد شدند که مردم ما هوشیار و بیدار در برابر توطئه‌های دشمنان ایستاده‌اند و اجازه خودنمایی به دشمنان را نمی‌دهند.

خرم‌روز گفت: باید دست به دست هم دهیم و با همه توان و انرژی در مسیر رشد و بالندگی نظام اسلامی اهتمام ورزیم و نباید فرصت را از دست دهیم.

کد مطلب 1532551

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