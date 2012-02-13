احمد خرمروز در گفتگو با خبرنگار مهر با تقدیر از حضور بانشاط مردم در راهپیمایی 22 بهمن اظهار داشت: حضور بینظیر مردم در این راهپیمایی تمام معادلات دشمن را بر هم زد و مردم بار دیگر وفاداری خود به نظام را به اثبات رساندند.
وی افزود: دشمنان با تبلیغات فراوان به دنبال تضعیف نظام هستند و تلاش دارند حضور مردم را در عرصههای دفاع از انقلاب کمرنگ کنند که البته همواره با پاسخ قاطعانه مردم روبرو شدهاند.
بخشدار آبپخش بیان کرد: انتخابات مجلس نهم نیز یک مسئله مهم و اساسی است و بدون تردید حضور مردم در این انتخابات سیلی محکمی به دشمنان است.
خرمروز تصریح کرد: تمام تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم و بانشاط فراهم شده و اطمینان داریم مردم بار دیگر دشمنان را ناکام خواهند کرد.
وی اضافه کرد: در حوزه آبپخش 15 شعبه اخذ رای شامل 10 شعبه ثابت شهری و 5 شعبه سیار روستایی در امر انتخابات فعال هستند و پیشبینی میکنیم درصد بالایی از مردم ولایتمدار آبپخش در انتخابات مشارکت کنند.
بخشدار آبپخش گفت: بیش از 200 نفر انتخابات مجلس نهم در آبپخش را برگزار میکنند که شامل عوامل اجرایی، بازرسی، نماینده فرماندار و ناظران و نیروهای انتظامی و امنیتی است.
وی یادآور شد: دشمنان در ماههای اخیر از طریق فشار اقتصادی برای جدا کردن مردم از نظام وارد شدند که مردم ما هوشیار و بیدار در برابر توطئههای دشمنان ایستادهاند و اجازه خودنمایی به دشمنان را نمیدهند.
خرمروز گفت: باید دست به دست هم دهیم و با همه توان و انرژی در مسیر رشد و بالندگی نظام اسلامی اهتمام ورزیم و نباید فرصت را از دست دهیم.
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