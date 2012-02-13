شیعه و سنی متحد با هم بار دیگر ولایتمداری خود را نشان دادند

آیت الله عباسعلی سلیمانی در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن زاهدان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم ایران اسلامی با حضور در تمامی صحنه ‌ها ثابت کرده‌ اند که حامی نظام و آرمان‌ های مقدس جمهوری اسلامی هستند.

وی گفت: امروز ملت ایران آگاه و هوشیارتر از همیشه توطئه ‌های دشمنان را ‌شناخته و تا پای جان از آرمان‌ های انقلاب اسلامی دفاع می کنند.

وی افزود: حضور حماسی مردم ایران اسلامی به ویژه شیعه و سنی سیستان و بلوچستان در راهپیمایی 22 بهمن، از ارزش های والای انقلاب اسلامی و رهبری حمایت و دشمنان را مایوس و ناامید می کند.