  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۸:۴۶

آیت الله سلیمانی:

شیعه و سنی متحد با هم بار دیگر ولایتمداری خود را نشان دادند

شیعه و سنی متحد با هم بار دیگر ولایتمداری خود را نشان دادند

زاهدان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان گفت: حضور همیشگی و کم نظیر ملت شریف ایران اسلامی در صحنه های مختلف حمایت از رهبری و نظام جمهوری اسلامی مشت محکمی بر دهان دشمنان این آب و خاک است.

آیت الله عباسعلی سلیمانی در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن زاهدان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم ایران اسلامی با حضور در تمامی صحنه ‌ها ثابت کرده‌ اند که حامی نظام و آرمان‌ های مقدس جمهوری اسلامی هستند.

وی گفت: امروز ملت ایران آگاه و هوشیارتر از همیشه توطئه ‌های دشمنان را ‌شناخته و تا پای جان از آرمان‌ های انقلاب اسلامی دفاع می کنند.

وی افزود: حضور حماسی مردم ایران اسلامی به ویژه شیعه و سنی سیستان و بلوچستان در راهپیمایی 22 بهمن، از ارزش های والای انقلاب اسلامی و رهبری حمایت و دشمنان را مایوس و ناامید می کند.

کد مطلب 1532552

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها