سید محمود موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهر آبپخش در ایام نوروز یکی از بهترین شرایط آب و هوایی در سطح کشور را دارد و همواره شاهد حضور گسترده مسافران نوروزی در این ایام در شهر آبپخش هستیم.
وی ادامه داد: با توجه به موقعیت سوقالجیشی شهر آبپخش و قرار گرفتن در محور مواصلاتی استانهای بوشهر، فارس، کهگیلویه و بویر احمد، هرمزگان و خوزستان، مسافرانی که قصد عبور از استانهای جنوبی کشور را دارند از این شهر نیز گذر خواهند کرد.
شهردار آبپخش اضافه کرد: ورودی شهر آبپخش به علت داشتن فضای سرسبز بسیار زیبا و وجود نخلستانهای انبوه در دو سمت مسیر، محل مناسبی برای توقف مسافران نوروزی است.
وی ادامه داد: جاری بودن نهرهای پر آب در نقاط مختلف آبپخش طراوت و شادابی خاصی به این منطقه بخشیده و همواره شاهد حضور مسافران نوروزی در کنار این نهرها هستیم.
موسوی خواستار توجه بیشتر مسافرین نوروزی به خطرات این نهرهای آب شد و گفت: با توجه به عمیق بودن برخی از این نهرهای آب، افرادی که قصد شنا در این آبها را دارند باید به فنون شنا مسلط باشند.
وی با اشاره به وجود بزرگترین پارک گردشگری استان بوشهر در شهر آبپخش افزود: این پارک با فضای سبز گسترده خود پذیرای خیل عظیم مسافرانی است که قصد توقف در شهر آبپخش را دارند.
شهردار آبپخش با اشاره به حضور بیش از یک میلیون مسافر نوروزی در نوروز سال گذشته در شهر آبپخش ادامه داد: برنامهریزیهای مناسبی برای پذیرائی از مهمانان نوروزی در آبپخش چه به صورت اسکان و چه به صورت توقف در این شهر انجام شده و امیدواریم مسافران نوروزی بتوانند از حضور در آبپخش لذت ببرند.
وی به همکاری سایر نهادهای اجرایی در شهر آبپخش برای پذیرایی مناسب از مهمانان نوروزی اشاره و اضافه کرد: شهرداری و شورای شهر آبپخش تلاش بسیار زیادی برای آمادهسازی فضاهای اقامتی و محل اسکان مسافران صورت دادهاند.
موسوی در رابطه با فعالیتهای عمرانی این شهرداری در آبپخش نیز اظهار داشت: در حال حاضر 27 پروژه عمرانی در سطح شهر آبپخش در حال اجراست که تلاش داریم این پروژهها با کیفیت مطلوبی انجام شوند.
شهر آبپخش به علت دارا بودن فضای سبز گسترده و وسیع و داشتن بیش از نیم میلیون اصله نخل به عنوان " نگین سرسبز استان بوشهر " شناخته میشود.
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