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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۶:۴۴

عضو بنیاد هنرایالت سلانگور:

فرهنگ و هنر اسلامی نقطه مشترک هنرمندان ایرانی و مالزیایی است

فرهنگ و هنر اسلامی نقطه مشترک هنرمندان ایرانی و مالزیایی است

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: عضو هیئت امنا بنیاد هنر سلانگور رابطه هنری مالزی و ایران را خوب توصیف کرد و گفت: هنرمندان دو کشور باید از فرهنگ و هنر اسلامی به عنوان نقطه مشترک برای ارتباط بهتر استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، " پروفسور ذهاب الدین راجا یعقوب" در مراسم گشایش رسمی نمایشگاه آثار هنرمندان مالزیایی در گالری مکعب کوالالامپور، افزود: ارتباط جوامع هنری مالزی و ایران نتایج منحصر به فردی به دنبال خواهد داشت و برنامه ریزی های خوبی برای توسعه  همکاری های هنری دو کشور انجام شده است.

وی زمینه های همکاری بین هنرمندان دو کشور را بسیار گسترده دانست و گفت: تا کنون ارتباط خوبی در حوزه های نقاشی و معماری بین هنرمندان مالزی و ایران ایجاد شده است.

عضوهیئت امنا بنیاد هنر سلانگور برگزاری نخستین نمایشگاه هنرمندان مالزیایی دریک گالری ایرانی را بسیار با اهمیت توصیف کرد و از گالری مکعب برای پیشقدم شدن برای برقراری ارتباط بین جوامع هنری دو کشور قدردانی کرد.

این نمایشگاه تا تاریخ 15 فوریه (26 بهمن ماه) پذیرای علاقمندان در گالری مکعب واقع در خیابان امپنگ، خیابان ماماندا 9 شماره B-63 می باشد.

کد مطلب 1532557

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