رییس جمهوری میانمار خواستار پایان دادن به نا آرامی ها قومی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، "تین سین" در پیامی به مناسبت روز وحدت در میانمار که مصادف با امضای توافقنامه تاریخی با گروههای اقلیت قومی در این کشور است، گفت: دولت میانمار نسبت به توسعه صلح آمیز دموکراسی متعهد است.

وی خواستار مشارکت عمومی برای پایان دادن به درگیری های مسلحانه در میانمار شد و گفت: برگزاری انتخابات آزاد و برخورداری از حق مشارکت یکسان در امور کشور حق مردم است.

بر اساس این گزارش، اگرچه دولت میانمار موفق به انجام توفقاتی با گروههای شورشی در این کشور در ایالتهای شرقی این کشور شده، اما ادامه درگیری ها در منطقه "کاچین" در مرز جنوبی چین نگرانی هایی را در خصوص تداوم روند آشتی ملی در میانمار ایجاد کرده است.

گفتنی است دولت نظامی میانمار از دهه 1990 میلادی بر این کشور حکمرانی می کند و انتخابات آتی مجلس میانمار نخستین انتخابات جدی این کشور پس از آزادی سان سوچی در اویل سال 2010 میلادی به شمار می رود.

