منچسترسیتی بار دیگر به صدر جدول بازگشت/ جشنواره گل وست بروم

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلیس شب گذشته با برگزاری دو دیدار به پایان رسید که طی آن تیم‌های منچسترسیتی و وست برومویچ مقابل حریفان خود به برتری دست یافتند.

منچسترسیتی که در حضور بیش از 35 هزار تماشاگر ورزشگاه "ویلا پارک" به مصاف آستون ویلا رفته بود موفق شد با تک گل دقیقه 63 "ژولین لسکات"، مدافع خود میزبانش را از پیش رو بردارد و بار دیگر به صدر جدول رده بندی بازگردد.

در دیگر دیدار شب گذشته نیز وست برومویچ با هت تریک "پیتر اودموینگی"، مهاجم نیجریه‌ای خود با نتیجه 5 بر یک ولورهمپتون را گلباران کرد.

- نتایج کامل دیدارهای شب گذشته به شرح زیر است:

* ولورهمپتون یک - وست برومویچ 5

گل‌ها: استیون فلچر (45) برای ولوز و پیتر اودموینگی (34، 78 و 88)، یوناس اولسون (65) و کیث اندروز (85) برای وست بروم

* آستون ویلا صفر - منچسترسیتی یک

گل: ژولین لسکات (63)

جدول رده بندی:

1- منچسترسیتی 60 امتیاز

2- منچستریونایتد 58 امتیاز

3- تاتنهام 53 امتیاز

4- آرسنال 43 امتیاز

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18- ولورهمپتون 21 امتیاز

19- بولتون 20 امتیاز

20- ویگان 19 امتیاز