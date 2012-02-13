هامبورگ در زمین کلن به برتری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و یکم رقابتهای بوندسلیگای آلمان شب گذشته با برگزاری دو دیدار به پایان رسید که طی آن هامبورگ در زمین کلن به برتری دست یافت و آگسبورگ و نورنبرگ هم به تساوی بدون گل رضایت دادند.
تک گل دقیقه 88 "پائولو گوئررو" باعث شد هامبورگ سه امتیاز شیرین در زمین کلن کسب کند و تا رده دهم جدول رده بندی بوندسلیگا صعود کند.
- نتایج کامل دیدارهای شب گذشته به شرح زیر است:
* کلن صفر - هامبورگ یک
گل: پائولو گوئررو (88)
* آگسبورگ صفر - نورنبرگ صفر
جدول رده بندی:
1- دورتموند 46 امتیاز
2- بایرن مونیخ 44 امتیاز
3- مونشن گلادباخ 43 امتیاز
4- شالکه 41 امتیاز
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16- کایزرسلاترن 18 امتیاز
17- آگسبورگ 18 امتیاز
18- فرایبورگ 17 امتیاز
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