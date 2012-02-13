هامبورگ در زمین کلن به برتری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و یکم رقابت‌های بوندس‌لیگای آلمان شب گذشته با برگزاری دو دیدار به پایان رسید که طی آن هامبورگ در زمین کلن به برتری دست یافت و آگسبورگ و نورنبرگ هم به تساوی بدون گل رضایت دادند.

تک گل دقیقه 88 "پائولو گوئررو" باعث شد هامبورگ سه امتیاز شیرین در زمین کلن کسب کند و تا رده دهم جدول رده بندی بوندس‌لیگا صعود کند.

- نتایج کامل دیدارهای شب گذشته به شرح زیر است:

* کلن صفر - هامبورگ یک

گل: پائولو گوئررو (88)

* آگسبورگ صفر - نورنبرگ صفر

جدول رده بندی:

1- دورتموند 46 امتیاز

2- بایرن مونیخ 44 امتیاز

3- مونشن گلادباخ 43 امتیاز

4- شالکه 41 امتیاز

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16- کایزرسلاترن 18 امتیاز

17- آگسبورگ 18 امتیاز

18- فرایبورگ 17 امتیاز