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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۱۳

آغاز هفتمین المپیاد ورزشی پسران وزارت نفت در محمودآباد

محمودآباد - خبرگزاری مهر: هفتمین المپیاد سراسری فرهنگی ورزشی فرزندان پسر کارکنان وزارت نفت، به میزبانی شرکت ملی نفت در محمودآباد برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها در 8 رشته ورزشی، فوتسال، والیبال، بسکتبال، تکواندو، پینگ پنگ، شنا، کشتی آزاد و دو و میدانی در یک هفته پیگیری خواهد شد.

در این مسابقات، 6 تیم منتخب کشوری از بخشهای اصلی وزارت نفت همچون پتروشیمی، نفت، پالایش و پخش و گاز به رقابت می پردازند.   

هفتمین المپیاد سراسری، فرهنگی ورزشی فرزندان پسر کارکنان وزارت نفت، با حضور بیش از 700 ورزشکار منتخب از سراسر کشور در قالب 6 تیم و در 8 رشته ورزشی به میزبانی شرکت ملی نفت ایران از 25  تا 30 بهمن ماه در شهرستان محمود آباد پیگیری می شود.

کد مطلب 1532563

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