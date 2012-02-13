آغاز هفتمین المپیاد ورزشی پسران وزارت نفت در محمودآباد

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها در 8 رشته ورزشی، فوتسال، والیبال، بسکتبال، تکواندو، پینگ پنگ، شنا، کشتی آزاد و دو و میدانی در یک هفته پیگیری خواهد شد.

در این مسابقات، 6 تیم منتخب کشوری از بخشهای اصلی وزارت نفت همچون پتروشیمی، نفت، پالایش و پخش و گاز به رقابت می پردازند.

هفتمین المپیاد سراسری، فرهنگی ورزشی فرزندان پسر کارکنان وزارت نفت، با حضور بیش از 700 ورزشکار منتخب از سراسر کشور در قالب 6 تیم و در 8 رشته ورزشی به میزبانی شرکت ملی نفت ایران از 25 تا 30 بهمن ماه در شهرستان محمود آباد پیگیری می شود.