  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۸:۰۵

وزیرکشور اعلام کرد:

مالزی روزنامه نگار تحت تعقیب عربستانی را به کشورش بازمی گرداند

مالزی روزنامه نگار تحت تعقیب عربستانی را به کشورش بازمی گرداند

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: مالزی از بازگرداندن روزنامه نگار تحت تعقیب عربستانی که پس از صدور حکم دستگیری اش به مالزی فرار کرده بود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، وزیر کشور مالزی با اعلام این خبر گفت: "محمد نجیب کشغری" روزنامه نگار 23 ساله عربستانی روز پنجشنبه هفته گذشته بنا به درخواست دولت عربستان در فرودگاه کوالالامپور دستگیر شده و به کشورش بازگردانده خواهد شد.

"هشام الدین" افزود: مالزی طبق توافقنامه بازگرداندن متهمان تحت تعقیب از سوی کشورهای دیگر این روزنامه نگار را به کشورش بازمی گرداند و اتهام و نحوه مجازات او به تصمیم مقامات عربستانی بستگی دارد.

کشغری هفته گذشته در سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) مطالبی توهین آمیز در صفحه توییتر خود منتشر کرد که واکنشهای زیادی را به دنبال داشت به طوری که مطلب او در مدت 24 ساعت 300 هزار نقطه نظر را در صفحه خود به دنبال داشت.

مقامات سعودی پس از انتشار مطلب کشغری در اینترنت خواستار اشد مجازات برای او شدند و او برای فرار از دستگیری این کشور را به مقصد مالزی ترک کرد.
 

کد مطلب 1532564

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها