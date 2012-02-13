مالزی روزنامه نگار تحت تعقیب عربستانی را به کشورش بازمی گرداند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، وزیر کشور مالزی با اعلام این خبر گفت: "محمد نجیب کشغری" روزنامه نگار 23 ساله عربستانی روز پنجشنبه هفته گذشته بنا به درخواست دولت عربستان در فرودگاه کوالالامپور دستگیر شده و به کشورش بازگردانده خواهد شد.

"هشام الدین" افزود: مالزی طبق توافقنامه بازگرداندن متهمان تحت تعقیب از سوی کشورهای دیگر این روزنامه نگار را به کشورش بازمی گرداند و اتهام و نحوه مجازات او به تصمیم مقامات عربستانی بستگی دارد.

کشغری هفته گذشته در سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) مطالبی توهین آمیز در صفحه توییتر خود منتشر کرد که واکنشهای زیادی را به دنبال داشت به طوری که مطلب او در مدت 24 ساعت 300 هزار نقطه نظر را در صفحه خود به دنبال داشت.

مقامات سعودی پس از انتشار مطلب کشغری در اینترنت خواستار اشد مجازات برای او شدند و او برای فرار از دستگیری این کشور را به مقصد مالزی ترک کرد.

