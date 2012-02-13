کفایت یک بار تعهد برای دریافت وام شهریه و زیارت از دانشگاه علمی کاربردی

داوود کربلایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: دانشجویانی که یک بار تعهد محضری به منظور دریافت وام ارائه می دهند، نیازی به تعهد دوباره برای دریافت وام در نوبتهای بعدی ندارند.

وی گفت: به محض اعلام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، وام شهریه و زیارت در اختیار دانشجویان قرار داده می شود.

به گفته مدیر کل امور دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی، برخی مراکز جدید علمی کاربردی لازم است به منظور در اختیار قرار دادن وام به دانشجویان و ارتباط با صندوق رفاه، شناسه کاربری و رمز عبور را از این صندوق دریافت کنند.

کربلایی خاطر نشان کرد که تا اعلام زمان اعطای وام، دانشجویانی که به دنبال ضامن هستند می توانند از این فرصت به منظور تهیه ضامن اقدام کنند و دانشجویانی که در نوبتهای قبل وام دریافت کرده اند و بار دیگر متقاضی وام هستند به مراکز مراجعه کنند.

به گزارش مهر، دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته اجازه دارند در 4 نوبت وام دریافت کنند که در هر یک از این نوبتها به آنها مبلغ 150هزار تومان جمعاً به مبلغ 600 هزار تومان وام پرداخت می شود. همچنین در 8 نوبت به دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته وامی تا سقف 1 میلیون و 200 هزار تومان پرداخت می شود که در هر ترم می توانند 150 هزار تومان دریافت کنند.

مطابق قوانین جاری صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، دانشجویان باید برای دریافت وام یک ضامن دولتی یا کارمند بازنشسته دولتی را معرفی کنند.

دانشجویان دختر 9 ماه بعد از اتمام دوران تحصیل، دانشجویان پسر 9 ماه بعد از اتمام دوران سربازی و دانشجویان پسری که نیاز به گذراندن دوران سربازی ندارند می توانند 9 ماه بعد از اتمام دوران تحصیل نسبت به تسویه وامهای دریافتی اقدام کنند.

البته دانشجویان می توانند مبالغ وام را در صورت توان یک جا یا با دریافت دفترچه اقساط و با پرداخت ماهانه حداقل 10 هزار تومان وام دریافتی را تسویه کنند.