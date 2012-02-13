بازار هزار ساله تبدیل به انبار شد/ فعالیت سه حجره در قلعه محمود

به گزارش خبرنگار مهر، به جرات می توان گفت مجموعه بازار شهر کرمان یکی از زیباترین و بی نظیر ترین آثار باستانی ایران و جهان است و نکته قالب توجه اینکه هر قسمت از این بازار بزرگ که به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای سرپوشیده جهان شهرت دارد در زمان یک فرمانروا ساخته شده و در واقع کلکسیونی از معماری و فرهنگ محسوب می شود.

این بازار که به طولانی ترین راسته بازار جهان شهرت دارد بخش قابل توجه از شهر را نیز به یکدیگر وصل می کند و شامل 12 بازار جداگانه است که هر یک در عصری و در حرفه ای قلب تپنده بازار محسوب می شوند.

نکته قابل توجه اینکه 60 درصد ابنیه تاریخی کرمان در این قسمت از شهر متمرکز شده است و بیانگر تاریخ کارمانیا است.

بازار قلعه محمود، بازار قیصریه، بازار اختیاری، بازار کلاه مالها، بازار هندوها، بازار مسگرها، بازار آهنگری، بازار عزیز، بازار عطاران، بازار مظفری، بازار قدمگاه، بازار قلعه از جمله بازارهای مختلف کرمان است که در مجموعه بازار بزرگ کرمان هر یک به راسته بازار تبدیل شده اند.

بازار تاریخی قطب گردشگری و تجارت کارمانیا

این بازار بزرگ هنوز هم بزرگترین مرکز تجاری استان کرمان است که به دلیل قدمتش در کنار گردشگری جنبه تجاری نیز پیدا کرده است.

گفته می شود این بازار در ابتدا به صورت مردمی ساخته شده و این قسمت از بازار "اختیاری" نام دارد و پس از آن حکومتهای مختلف بر وسعت این بازار افزوده اند و به شکل کنونی تبدیل شده است.

بازار کهن قلعه محمود در آستانه تعطیلی قرار دارد

در این میان بازار قلعه محمود یکی از کهنترین قسمتهای بازار کرمان محسوب می شود.

نکته جالب توجه این است که این بازار کهن این روزها از رونق گذشته خود دور مانده است و از میان صدها حجره ای که در این راسته بازار که روزگاری از مهمترین مراکز تجاری کرمان بوده است و هم اکنون نیز از معماری بی نظیری برخوردار است تنها سه حجره کوچک در حال فعالیت است و فکری به حال رونق مجدد بازار با وجود تمام یاد آوریهای رسانه ای نشده است.





آخرین گزارش مهر در این خصوص حدود یک سال قبل منتشر شد اما هیچ اقدامی برای رونق مجدد بازار نشد.



این درحالی است که به دلیل انتقال اصناف به خیابانهای اطراف شاهد ترافیک شدید در محدوده بازار کرمان هستیم و می توان با ارائه تسهیلات مناسب اصناف را به ورود به بازار هزار ساله کرمان ترغیب کرد.

قلعه محمود به انبار اصناف تبدیل شده است/ خطر آتش سوزی در بازار تاریخی

نکته دیگر اینکه متاسفانه به دلیل عدم نظارت بازار قلعه محمود و هندوها این روزها به دلیل متروکه ماندن کاربری دیگری یافته است و به انبار سایر بازارها تبدیل شده است.



تمرکز انبارها در بازار کرمان تجربه های تلخی همچون آتش سوزی "کاروانسرای جر" در کرمان را به یاد می آورد.





کاروانسرای که در جریان خاموش کردن حریق با خاک یکسان شد و دیگر فکری به حال مرمتش نشد.

در کنار خطری که این بازار را تهدید می کند باید فکری به حال رونق مجدد بازار کرد.

نانوایی و دو آهنگری سهم قلعه محمود از تجارت کرمان



بازاری که روزگاری قلب کرمان بود که هیاهوی مردم و کودکانی که در بازار به این سوی و آن سو می رفتند و مایحتاج خود را تهیه می کردند این روزها به سکوتی عجیب تبدیل شده است که شاید صدای قدمهای رهگذری در روز آن را بکشند.



در این بازار مانند یک سال قبل تنها سه مغازه وجود دارد دو آهنگر و یک نانوایی هر سه این مغازه ها به وسیله سه فرد کهنسال اداره می شوند اما درب سایر حجره ها بسته است.





برخی از کارشناسان با اشاره به روح مردمی بازارها در جامعه ایرانی عقیده دارند که در صورتیکه بار دیگر

روح محله ای در محله قلعه محمود دمیده شود و امکانات زندگی در راستای حفظ و پویایی محله در این منطقه از شهر متمرکز شود بار دیگر بازار را می توان به مرکز خرید و فروش محله تبدیل کرد و در واقع مجموعه ای کوچک از محله های قدیمی کرمان را به وجود آورد.



از سوی دیگر برخی کارشناسان نیز با اشاره به اینکه کاروانسرای هندوها در مجاورت این بازار روزگاری مرکز تجارت فرش بوده است عقیده دارند که باید این بازار را به مرکز فروش صنایع دستی و به خصوص فرش کرمان تبدیل کرد.





نکته قابل توجه این است که طرح ایجاد بازارچه دائمی صنایع دستی در استان کرمان که سالهاست مطرح شده و البته شکست نیز خورده است می تواند در دل این بازار احیاء شود.



دلیل عدم ایجاد بازار دائمی صنایع دستی عدم وجود مکان مناسب در این خصوص بوده است در حالیکه بازار قلعه محمود به دلیل مرمتهایی که در این بازار صورت گرفته به مکانی آماده برای هنر صنایع دستی تبدیل شده است که تنها همت مسئولان برای رونق دوباره را می طلبد.

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