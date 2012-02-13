آخرین وضعیت غربالگری و مصاحبه متقاضیان اعزام به خارج/ زمان اعلام نتایج

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با مهر اضافه کرد: مصاحبه گروههای کشاورزی به اتمام رسیده و مصاحبه گروه های فنی و مهندسی نیز تا پایان هفته آینده به اتمام می رسد.

وی گفت: غربالگری 127 نفر در کشاورزی و 354 نفر در فنی مهندسی صورت گرفته، غربالگری رشته های علوم انسانی نیز در حال انجام است که مصاحبه این گروه تا هفته آینده صورت می گیرد.

به گفته معاون بورس وزارت علوم، فرایند مصاحبه با داوطلبان اعزام تا 17 اسفندماه و بعد از اتمام انتخابات مجلس شورای اسلامی به طول می انجامد و نتایج نهایی خردادماه سال آینده اعلام خواهد شد.

مسلمی نائینی اعلام کرد که رشته های فنی مهندسی، کشاورزی، علوم پایه، هنر و علوم انسانی بیشترین تعداد داوطلبان را در بورس دکتری تخصصی به خود اختصاص داده اند.

به گزارش مهر، ظرفیت پذیرش برای اعزام حدود 300 نفر اعلام شده و پذیرفته شدگان نهایی تا اسفندماه سال 92 فرصت اعزام دارند.