به گزارش خبرگزاری مهر، شاگردان "کلودیو رانیری" در حضور 51 هزار تماشاگر ورزشگاه جوزپه مه‌آتزا با نتیجه یک بر صفر مغلوب میهمان خود نوارا شدند. اینتری‌ها در دیدار رفت هم با نتیجه 3 بر یک مغلوب نوارا شده بودند.

تک گل این دیدار را "آندره‌آ کاراچیولو"، مهاجم نوارا در دقیقه 56 وارد دروازه اینتر کرد. این پنجمین دیدار متوالی اینتر بدون حتی کسب یک پیروزی است. آنها در چهار دیدار از این پنج دیدار مقابل حریفان خود مغلوب شده‌اند.

- نتایج کامل دیدارهای شب گذشته به شرح زیر است:

* آتالانتا صفر - لچه صفر

* اینتر صفر - نوارا یک

گل: آندره‌آ کاراچیولو (56)

* کاتانیا 4 - جنوا صفر

گل‌ها: فرانچسکو لودی (7)، پابلو بورینتوس (49 و 52) و گونزالو برگسیو (62)

دیدارهای تیم‌های پارما مقابل فیورنتینا و بولونیا مقابل یوونتوس نیز به دلیل بارش برف شدید لغو شد.

جدول رده بندی:

1- میلان47 امتیاز

2- یوونتوس 45 امتیاز (دو بازی کمتر)

3- لاتزیو 42 امتیاز

4- اودینزه 41 امتیاز

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18- لچه 18 امتیاز

19- چزه‌نا 16 امتیاز - تفاضل گل 19-

20- نوارا 16 امتیاز - تفاضل گل 22-