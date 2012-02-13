عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

اروپا و ترکیه
-طرح ادامه سیاست ریاضت اقتصادی یونان تصویب شد/ مردم بار دیگر به خیابانها آمدند.
-وزیر دفاع آلمان درباره هزینه های ماجراجویی علیه ایران هشدار داد.
-"اندرو میچل" وزیر توسعه بین الملل انگلیس عازم اندونزی شد.
-بارش شدید برف زندگی مردم شرق ترکیه را مختل کرد.
سازمان ملل
-اتحادیه عرب بر اعزام نیروهای سازمان ملل به سوریه تاکید کرد.
آسیا
-مردم پاکستان با برگزاری تظاهراتی در کراچی سیاست های آمریکا را در کشورشان را محکوم کردند.
-چین خواستار همکاری نزدیک برای همکاری تهران با پروه 1+5 شد.
-سیل در فیلیپین زندگی صدها خانوار را مختل کرد.
خاورمیانه
-تحقیقات انجام شده در مصر نشان می دهد پلیس و هواداران مقصر حادثه استادیوم مصر هستند که در آن 74 نفر کشته شدند.
-نیروهای امنیتی آل خلیفه در بحرین یک فعال حقوقی را بازداشت کردند.
-وزرای خارجه کشورهای همکاری خلیج فارس در نشست خود دخالت جامعه جهانی برای حل بحران سوریه را خواستار شدند.
-عراق انتقال نفت به یکی از پنج پایانه شناور خود در خلیج فارس را آغاز کرد.
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