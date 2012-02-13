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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۸:۲۷

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: خلاصه مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاری های مختلف به شرح زیر است.

اروپا و ترکیه

-طرح ادامه سیاست ریاضت اقتصادی یونان تصویب شد/ مردم بار دیگر به خیابانها آمدند.

-وزیر دفاع آلمان درباره هزینه های ماجراجویی علیه ایران هشدار داد.

-"اندرو میچل" وزیر توسعه بین الملل انگلیس عازم اندونزی شد.

-بارش شدید برف زندگی مردم شرق ترکیه را مختل کرد.

سازمان ملل

-اتحادیه عرب بر اعزام نیروهای سازمان ملل به سوریه تاکید کرد.

آسیا

-مردم پاکستان با برگزاری تظاهراتی در کراچی سیاست های آمریکا را در کشورشان را محکوم کردند.

-چین خواستار همکاری نزدیک برای همکاری تهران با پروه 1+5 شد.

-سیل در فیلیپین زندگی صدها خانوار را مختل کرد.

خاورمیانه

-تحقیقات انجام شده در مصر نشان می دهد پلیس و هواداران مقصر حادثه استادیوم مصر هستند که در آن 74 نفر کشته شدند.

-نیروهای امنیتی آل خلیفه در بحرین یک فعال حقوقی را بازداشت کردند.

-وزرای خارجه کشورهای همکاری خلیج فارس در نشست خود دخالت جامعه جهانی برای حل بحران سوریه را خواستار شدند.

-عراق انتقال نفت به یکی از پنج پایانه شناور خود در خلیج فارس را آغاز کرد.

کد مطلب 1532570

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