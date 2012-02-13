نامگذاری روستای کردر به نام امام هشتم شیعیان

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرهنگی ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با بیان اینکه نام روستای کردر با نام امام رضا (ع) گره خورده، گفت: باید زمینه‌ای فراهم شود تا نام این روستا به روستای رضوی کردر تغییر پیدا کند.

سید مرتضی طاهریان در آئین افتتاحیه دبیرخانه نخستین جشنواره ملی سرود رضوی ویژه روستاهای کشور اظهار داشت: با رصد کردن برنامه‌های فرهنگی سراسر کشور مشاهده می‌شود که نام روستای کردر در صدر قرار دارد.

وی با اشاره به برگزاری پنج سال پیاپی جشنواره آسمان هشتم در این روستا، گفت: پس از بررسی عملکرد این جشنواره و برنامه‌های آن تصمیم دبیرخانه جشن‌های رضوی بر این شد تا نخستین جشنواره سرود رضوی کشور به میزبانی میناب و روستای کردر در هرمزگان برگزار شود.

طاهریان افزود: براساس آئین‌نامه تدوین شده مساجد روستاهای سراسر کشور باید تا پایان خردادماه سال 91آثار خود را در قالب سرود به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

معاون فرهنگی ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور روستای کردر را الگوی فرهنگی و خدمات دینی برای سایر نقاط کشور معرفی و افزود: باید زمینه‌ای فراهم شود تا علاوه بر شهرها در روستاها نیز فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی به صورت گسترده صورت پذیرد.

استاندار هرمزگان نیز در ادامه تلاشگران عرصه فرهنگ و هنر را دلدادگان مکتب اسلامی و ارزش‌ها خواند و گفت: کار فرهنگی متکی بر همت و اراده، با نگاه اعتقادی و بهره‌گیری از اندیشه‌های ائمه اطهار (ع) موفق و کارآمد است.

عزیزی بر پیگیری مجموعه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از طریق وزارت ارشاد و در حد توان در راستای حل مشکلات کانون امام المنتظر روستای کردر تاکید کرد.

راه‌اندازی دبیرخانه نخستین جشنواره سرود رضوی کشور در میناب

با حضور معاون فرهنگی کانون‌های مساجد کشور و استاندار هرمزگان دبیرخانه نخستین جشنواره ملی سرود رضوی ویژه روستاهای کشور در میناب راه‌اندازی شد.

مدیر کانون امام المنتظر روستای کردر گفت: مردم این روستا با عشق به ولایت و رهبری فعالیت‌های چشمگیری را در عرصه فرهنگی، هنری و ورزشی در طول سال انجام می‌دهندش.

ابراهیم ذاکری با تشریح خدمات این کانون و جوانان عضو آن از اجرای طرح 90 در 90 جهاد فرهنگی در این روستا طی سال جاری به عنوان یکی از برنامه‌های شاخص نام برد و افزود: در راستای عمل به منویات رهبر معظم انقلاب و لبیک به ایشان 30 ختم قرآن کریم از ابتدای سال‌ جاری تاکنون در کردر برگزار شده است.

وی ادامه داد: اجرای طرح محرم به مدت سه سال پیاپی در قالب برپایی 100 شب متوالی، مراسم زیارت عاشورا در ماه‌های ذیحجه، محرم و صفر در منازل مردم از دیگر برنامه‌های فرهنگی در این روستا است.

مدیر کانون امام المنتظر با اشاره به برگزاری جشنواره آسمان هشتم به مدت پنج سال پیاپی در دهه کرامت اظهار داشت: این جشنواره در سال‌ جاری و با حضور و مشارکت جوانان مومن به صورت استانی در میناب برگزار شد.

ذاکری تصریح کرد: در صورت اختصاص امکانات و فراهم بودن تجهیزات مورد نیاز در این روستا نیروهای فعال فرهنگی این توانایی را دارند تا میناب را به قطب فرهنگی و فعالیت‌های دینی در منطقه و کشور تبدیل کنند.

در این مراسم که با حضور معاون فرهنگی ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، استاندار هرمزگان، فرماندار میناب و جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان در حسینیه امام رضا (ع) روستای کردر برگزار شد، ضمن افتتاح دبیرخانه نخستین جشنواره ملی سرود رضوی ویژه روستاهای سراسر کشور از پایگاه اینترنتی این جشنواره نیز رونمایی شد.