احتمال انتقال بخشی از منابع کتابخانه مجلس به یک انبار!

به گزارش خبرنگار مهر، کتابخانه مجلس شورای اسلامی در حال حاضر یکی از مهم‌ترین کتابخانه‌های شهر تهران و حتی کشور محسوب می‌شود که بخش مهمی از میراث مکتوب ایران از آثار باستانی تا معاصر و از ادبیات دایران تا دیگر کشورها در آن نگهداری می‌شود.

ساختمان فعلی کتابخانه مجلس به میزان کافی برای کتاب‌های موجود جا ندارد و بخشی از آثار در سازه‌های موقتی که به فضای اصلی کتابخانه اضافه شده است، نگهداری می‌شود. در همین رابطه حجت‌الاسلام والمسلمین رسول جعفریان رئیس کتابخانه مجلس شورای اسلامی چندی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر نسبت به وضعیت بنای قدیمی این مرکز و آسیب‌پذیر بودن آن، ابراز نگرانی کرد.

البته وی همچنین ابراز امیدواری کرد ساختمان جدید کتابخانه مجلس تا موعد مقرر یعنی خرداد 92 به بهره‌برداری برسد. گرچه باید دید با روند فعلی ساخت، این ساختمان در موعد مقرر قابل بهره‌برداری خواهد بود یا خیر.

و اما باید دید فضای فعلی کتابخانه مجلس ظرفیت چه میزان کتاب جدید را دارد؟

علی‌اکبر زارع بیدکی مدیر فرهم‌آوری کتابخانه مجلس می‌گوید که 40 تا 50 هزار جلد کتاب دیگر می‌تواند به مخزن کتابخانه افزوده شود که این میزان کتاب هم تا پایان نمایشگاه کتاب تهران در اردیبهشت 91 خریداری خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که برای مشکلات بعدی در زمینه جاسازی کتاب‌ها چه تمهیدی اندیشیده می‌شود؟ بیان می‌کند: ناگزیر خواهیم شد بخشی از کتاب‌های از رده خارج و آنهایی را که مراجعه بسیار کمی بدانها می‌شود از مخزن خارج کرده و به طور موقتی به یک انبار ببریم که بخشی از این کتاب‌ها به آثار لاتین مربوط می‌شود.

زارع بیدکی در پایان می‌گوید: البته تصمیم نهایی در این زمینه با ریاست کتابخانه است.

کتابخانه مجلس شورای اسلامی از جمله مراکز کتابخانه‌ای کشور است که ضمن خرید نمایشگاهی داخلی و خارجی با خریداری کتابخانه‌های شخصی چهره‌های شاخص فرهنگی بخش مهمی از میراث مکتوب کشور را در خود جای داده و قطعا حمایت از این کتابخانه یک امر ضروری است.