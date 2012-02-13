جدیدترین اثر پل اُستر هنوز به دست ناشر ایرانی نرسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، خبرها از کتابفروشی‌ها و فضای ادبی ترکیه حاکی از آن است که جدیدترین کتاب پل استر نویسنده مشهور آمریکایی پیش از چاپ در آمریکا در این کشور ترجمه و منتشر شده است ولی هنوز نسخه پی دی اف این کتاب با نام «خاطرات زمستانی» به دست ناشر تخصصی آثار استر در ایران نرسیده است.

انتشارات افق که تاکنون آثار پل استر را با توافق وی و ناشرش در ایران منتشر کرده و حتی پل استر کتاب «سانست پارک» خود را همزمان با چاپ آن در آمریکا در اختیار ناشر ایرانی قرار داد، قرار بود «خاطرات زمستانی» را هم همزمان با چاپ آن در آمریکا در ایران منتشر کند.

مهسا ملک‌مرزبان در این‌باره می‌گوید که قرار بود ماه سپتامبر نسخه نهایی کتاب به دستش برسد و شنیدن خبر انتشار کتاب در ترکیه او را نیز متعجب کرده ولی هنوز موفق نشده است نسخه منتشرشده کتاب در ترکیه را در اختیار داشته باشد.

خبر انتشار این کتاب در ترکیه ابتدا در گفتگوی جنجالی استر با روزنامه حریت ترکیه مطرح شد که در همان گفتگو استر از انتشار قریب‌الوقوع کتاب در کشورهای دانمارک و اسپانیا و پیش از چاپ اثرش در آمریکا خبر داد. گرچه انتشار زودهنگام «خاطرات زمستانی» در ترکیه منافاتی با توافق قبلی استر با ناشر ایرانی ندارد ولی این امکان را در اختیار مترجمان و دیگر ناشران قرار می‌دهد که این کتاب را از نسخه ترکی آن در دیگر کشورها از جمله ایران به چاپ رسانند.

چندی پیش جدالی لفظی بین پل استر و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در پی همین گفتگو پیش آمده بود و حال باید دید استر همچنان از دادن زودهنگام پی دی اف کتابش به مترجم ترکیه‌ای راضی است یا خیر.