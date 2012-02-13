10 نوع سیمان در کارخانه سیمان بجنورد تولید می شود

غلام‌عباس میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تنوع تولید در سیمان بجنورد سبب شده تا این کارخانه از دیگر واحدهای سیمان متمایز شود.

وی افزود: هم اکنون به خاطر این ویژه گی بخش زیادی از تولیدات این کارخانه به کشورهای مختلف منطقه از جمله افغانستان و ترکمنسان صادر می شود.

وی با اشاره به فعالیت های این کارخانه برای فضای سبز اظهار داشت: بر همین اساس در نیمی از مساحت این کارخانه فضای سبز و درختکاری اجرا شده است.

میرزایی معرفی کارخانه سیمان بجنورد به عنوان صنعت سبز را از خواسته های مدیران این کارخانه عنوان کرد و گفت: در سفر اخیر رییس سازمان محیط زیست کشور به استان برای افتتاح سامانه الکترو فیلتر این کارخانه مقررشد تا این واحد صنعتی با اجرای برخی طرح ها، سال آینده به عنوان صنعت سبز معرفی شود.

وی نصب الکترو فیلتر در این کارخانه را مورد اشاره قرارداد و گفت: با نصب این سامانه آلودگی های این واحد به حداقل رسیده است.

مدیرکارخانه سیمان بجنورد، اعتبار صرف شده برای نصب این سامانه را 26 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: دستگاههای نصب شده، ساخت کشور سوئیس و آلمان بوده که توسط یکی از شرکت های داخلی وارد و نصب شده است.

وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح در قالب 2 بخش ساختمانی و صنعتی صورت گرفته است خاطر نشان کرد: در اجرای عملیات ساختمانی یک هزار و 25 متر مکعب خاک برداری و سنگ برداری، 25 متر مکعب بتن مگر، 123 تن آرماتوربندی، 850 متر مربع قالب بندی به کار رفته است.

میرزایی اجرای 925 متر مکعب بتن اصلی، یک تن اجرای فلزی، 40 تن ساخت و نصب داکت را از دیگر مراحل اجرا و نصب الکترو فیلتر در کارخانه سیمان بجنورد عنوان کرد.

کارخانه سیمان بجنورد با ظرفیت اسمی روزانه 6 هزارتن سیمان پرتلند در تیپ های مختلف در 45 کیلومتری شرق مرکز خراسان شمالی واقع شده است.