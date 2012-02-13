دختران و زنان محور اولیه جنگ نرم/ خانواده ها مراقبت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، از مهمترین دغدغه های اولیاء مدارس و متخصصان تعلیم و تربیت خطه خورشید، استفاده نادرست و آثار مخرب وسایل ارتباط جمعی به خصوص اینترنت و ماهواره بر روح و روان خانواده و شخصیت فرد است.

به عقیده کارشناسان، خطر کنونی فضای مجازی یا اینترنت از خطراتی که در بیرون از خانه فرزندان ما را تهدید می کند بیشتر است.

اینترنت فقط یک سرگرمی نیست، بلکه به ما این امکان را می دهد که با دوستان و خانواده در تماس باشیم. اطلاعات بی شماری را به دست بیاوریم. سایتهای آموزشی بسیاری وجود دارد که می توانیم در آنها سرگرمی ها، موسیقی، ورزش و خیلی چیزهای دیگر مورد علاقه را بیابیم.

فضای اینترنت شبیه شهر بزرگی است که در آن کتابخانه ها، موزه ها، مکانهایی برای سرگرمی و فرصتهای فراوانی برای ملاقات افراد عجیب و غریب در تمامی گردشگاه ها وجود دارد.

ماهواره ها نیز با تفاوت یک سویه بودن، ما را در هجمه ای از اطلاعات درست و غلط قرار می دهند. مسائلی را در قالب فیلم و سریال به جامعه تزریق می کنند که هیچ شباهتی با فرهنگ و اخلاق ما نداشته و در اغلب موارد، بیننده بزرگسال را نیز با خطر انواع شبهات و انجام ضد اخلاقها مواجه می سازد؛ چه رسد به کودکان و نوجوانانی که هنوز در تشخیص خوب و بد زندگی با چالش های بسیاری مواجهند.

شهرام گیل آبادی استاد دانشگاه هنر تهران معتقد است: رسانه ها از باب فرم، کیفیت ارتباط، ابزارها و ماهیت؛ دسته بندی های متفاوتی دارند.

وی می افزاید: بعد از جنگ جهانی دوم این مخاطبان رسانه ها، فعال شدند، به گونه ای که امروزه ما با مخاطبانی کنشگر و حاضرمواجهیم، این موضوع نحوه ارتباط با هر مخاطبی را متفاوت می سازد.

وی می گوید: ما باید در دنیای کنونی، نحوه کیفیت، ارتباط و نوع مدیریت انتقال پیام را انتخاب کنیم و بر اساس آدمها، که عده ای سمعی و برخی بصری و دیگران هیجانی هستند؛ به آنان اطلاعات برسانیم.

این کارشناس تاکید می کند:هر بچه ای به سمت فضای سایبر و موبایل و ماهواره کشیده نمی شود، بلکه به سوی میل درونی خود می رود.

وی با اشاره به این که متاسفانه والدین، مربیان و جامعه ما می خواهند کودک و نوجوان را به سیستم خود، فعال سازند در حالی که رسانه های متفاوت جهان برای این کار برنامه ریزی دارند، می افزاید: به دلیل ورود تئوری های تازه نظیر "بازاریابی برای هر فردمتفاوت است" باید مجراهای گوناگون انتقال پیام نیز وجود داشته باشد.

پلیس امنیت عمومی کشور معتقد است نوجوانان و جوانان بیشتر از سایر گروه های سنی در معرض خطر سایبر و ماهواره قرار دارند، این گروه سنی نسبت به کشف گوشه و کنار ها و شکاف های اینترنت کنجکاوترند؛ آنان احتمالا بیشتر جذب گروههای غیر همسال می شوند و متاسفانه اغلب طعمه شکارچیان اینترنتی اند.

هرزه نگاری در اینترنت

عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما اذعان می دارند: یکی از مهمترین خطرات استفاده از اینترنت، بازدید از سایتهای پورنو و خواندن هرزه نگاری هایی است که به سهولت در دسترس افراد قرار می گیرد، این مسایل غیر اخلاقی در شبکه های ماهواره ای و لابه لای فیلمها و سریالها به گونه ای غیر محسوس نیز وجود دارد.

شهرام گیل آبادی در این خصوص می گوید: 230 هزار ماهواره در جهان وجود دارد که 110 هزار آن در فضای ایران قابل دریافت است.

وی می افزاید: در سال 2010 تنها 15 هزار و 166 ماهواره پخش برنامه داشتند و اکنون این رقم به 17 هزار رسیده که 3 هزار شبکه از آن با یک دیش قابل رویت و 130 شبکه نیز به زبان فارسی پخش برنامه دارند.

وی اذعان می دارد: موضوع اصلی برنامه ها برای فارسی زبانان، ورزش، فیلم، موسیقی، مستند، علمی، کودکان، سیاسی، تجاری و اقتصادی، تبلیغ دینی، مد، لباس و آرایش است.

وی می گوید: بررسی 65 شبکه و 97 پیام در یک ماه برای ما نمایان ساخت، در حوزه خواص یکی از شبهات این بود که رابطه را عشق مشخص می کند نه ازدواج و تحقیق روی جامعه آماری 150 نفره مقطع ابتدایی تهران که ماهواره می بینند این نتیجه را در پی داشت؛ازدواج چرا؟ گرفتار می شویم.

وی هدف تخریب فرهنگی ایران توسط غرب را تا قبل از انقلاب، تنها به رسانه های شنیداری معطوف می دارد و می گوید: پس از آن،استحاله فرهنگی، با توسعه ارتباطات علیه ایران شکل گرفت، به گونه ای که اکنون 13 شبکه، این مهم را بر عهده دارند.

وی با اشاره به این که ما در بازی رسانه ای قرار گرفتیم که محیطش مال خودمان نیست، می افزاید: البته باید حضور داشت اما نباید تمام ماهیتمان را خرج کنیم.

گیل آبادی با بیان این که تاکنون، 62 فیلم هالیوودی تولید شده که ایران را در انفجار برج های دوقلوی امریکا دخیل بداند و آخرین بازی کامپیوتری نیز نشانگر این است که کماندوها خودشان را به قلب تهران می رسانند؛ به اولیا مدارس و خانواده ها هشدار می دهد: متاسفانه هر کدام از ما داریم ساز خودمان را می زنیم در حالی که غرب سازمانی عمل می کند.

وی می گوید: در تحلیل یک هفته ای رادیو فردا و شبکه "voa" به این نکات دست یافتیم: ایجاد نگرش منفی مردم به نظام و این که دین فردی است نه جمعی، همچنین در برنامه های مد و آشپزی؛ روی تغییرات جسمی نوجوانان و جوانان، به صورتی نامحسوس کار می شود تا به تغییرات روانی، فکری، اخلاقی و اجتماعی مقصود غرب، دست یابند.

تخریب زنان

ما برای بچه های لیدر و پرشور برنامه ای نداریم. در حالی که غربیها برای کودکان و نوجوانان هیجانی برنامه ریزی می کنند.

گیل آبادی با ذکر این موارد یادآور می شود: آمارها نشان می دهد،87 درصد زنان، محور اولیه این تهاجم و 53 درصد موارد اشاره مستقیم به زنان دارد.

وی تصریح می کند: غربی ها با تغییر لایه های بنیادین فرهنگ و سبک زندگی، تغییر هویت جنسی و شخصیتی نوجوانان و این که نوجوان به سرعت باید عاشق شود؛ پیامد های فرهنگی،روانی، و فکری را رصد می کنند.

وی وجود گروههای انحرافی حتی با سطح سواد بالا را در جامعه، دلیل عدم ابتکار ما در روابط بین فردی می داند تصریح می کند: وقتی در کشور ما سازمانی زیر سازمان اصلی شکل می گیرد یعنی نهاد اصلی کار خودش را خوب انجام نداده است.

امروز وجود مدلهای تخیلی، شروع ارتباط با همسال غیر همجنس، نبود الگوهای درست خانواده و جامعه و عدم توجه به مهارتهای اعتماد به نفس،نوجوان ما را به سمت آدم های فردگرایی سوق می دهد که بازاریابان غربی برایشان خوب طراحی می کنند.

پلیس امنیت عمومی به خانواده ها تاکید می کند: مراقب دسترسی نوجوان و جوانان خود به اطلاعات مخرب فرهنگی مانند فیلم،عکس و تصاویر جذاب تخریب کننده فکری در اینترنت، تلفن همراه و ماهواره باشید، از منزوی شدن فرزندان، نگران شده و با متخصصان مشورت کنید،هنگام گرفتن مطالب از فضای سایبر آنها را همراهی کنید.

محمد یاور پناه کارشناس روانشناسی نیز می گوید: استفاده بیش از 8 ساعت در هفته از اینترنت، منجر به اعتیاد اینترنتی می شود، ضمن آن که خانواده ها نسبت به استفاده از فیلم، سریال و برنامه های ماهواره ای به اهداف آن نیز بیندیشند و هر برنامه ای را خوراک ذهنی خود و خانواده نسازند.

......................................

گزارش: عزت خیابانی