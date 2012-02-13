اسحاق صلاحی که به تازگی از سفر به تونس بازگشته است، درباره هدف خود از این سفر و نتایج آن به خبرنگار مهر گفت: با توجه به حضور باسابقه ایرانیان در تونس و اندلس، گسترش همکاری با کتابخانه ملی این کشورها از اولویت‌های کتابخانه ملی ایران در دوره جدید است.

وی افزود: این سفر بر اساس دعوتی که از طرف رئیس کتابخانه ملی تونس صورت گرفت، انجام شد. حضور خراسانی‌ها در تونس در مقطعی از تاریخ روابط ایران و آفریقا آن هم به فاصله کوتاهی بعد از ورود اسلام به کشورمان موجب شده که شاهد تاثیر زیاد فرهنگ و تمدن ایرانی در این منطقه باشیم و اسناد زیادی در این زمینه در کتابخانه ملی تونس نگهداری می‌شود.

رئیس کتابخانه ملی ایران اضافه کرد: ایرانیان در آن زمان آثار و اسنادی زیادی به تونس به خصوص شهر «غیروان» (معرّب کلمه کاروان و نام یکی از شهرهای شرقی تونس) برده‌اند و چند سال بعد از ورود اسلام به ایران، آثار هنر ایرانی به ویژه به معماری مساجد تونس راه یافت.

به گفته صلاحی، کتابخانه ملی تونس زیر نظر وزارت فرهنگ این کشور و آرشیو ملی آن نیز زیر نظر دفتر نخست وزیری تونس اداره می‌شود و در این سفر، وی علاوه بر این دو مرکز از دانشگاه «زیتونیه» از مراکز مهم علمی این کشور در زمینه فقه اسلامی و الهیات بازدید کرده است.

وی در ادامه از امضای یک تفاهمنامه همکاری میان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و کتابخانه ملی تونس در 24 ماده در این سفر و اتعقاد یک تفاهمنامه مشترک دیگر با آرشیو ملی تونس در بهار سال آینده خبر داد.

رئیس کتابخانه ملی ایران افزود: زمینه‌هایی که در تفاهمنامه میان کتابخانه‌های ملی دو کشور به آنها اشاره شده، عمدتاً در حوزه آموزش علم کتابداری و اطلاع‌رسانی، مرمت اسناد و نسخ خطی، برپایی نمایشگاه‌های سند، عکس، کتاب و نشریات تخصصی در دو کشور است.

به گفته اسحاق صلاحی بر اساس این تفاهمنامه در سالروز انقلاب‌های ایران و تونس، نمایشگاه‌‌هایی از اسناد و عکس‌های این دو رویداد در دو کشور برگزار خواهد شد.

وی همچنین گفت: با توجه به سابقه استعماری فرانسویهای در تونس، کتب و اسنادی در این باره هم در کتابخانه ملی و هم در آرشیو ملی این کشور (تونس) نگهداری می‌شود که البته هنوز فهرست کاملی از آنها در این دو مرکز وجود ندارد.

رئیس کتابخانه ملی ایران همچنین گفت: ما همچنین توافق کردیم تا هر نوع سند و منبعی که در تونس در حوزه‌های ایرانشناسی، انقلاب اسلامی و اسلام‌شناسی نگهداری می‌شود، به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران منتقل شود و اگر آثاری مربوط به کتابخانه ملی ایران آنجا نگهداری می‌شود و قابلیت ثبت جهانی را دارد، برای ثبت مشترک توسط دو کشور به یونسکو ارائه شود.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی از سفر جداگانه روسای کتابخانه ملی و نیز آرشیو ملی تونس به کشورمان در سال 91 خبر داد و آمادگی کشورمان را برای گسترش همکاری با این دو مکز به ویژه در فضای مجازی اعلام کرد.

اسحاق صلاحی اخیراً در سفری به تونس، ضمن بازدید از کتابخانه ملی این کشور با «کمال‌الدین قحه» رئیس کتابخانه ملی و نیز «هادی جلاب» رئیس آرشیو ملی این کشور دیدار کرد.